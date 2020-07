Martin Carpentier toujours en vie, selon la SQ

Martin Carpentier a «transité» par une roulotte dans les environs de Saint-Apollinaire et de Saint-Agapit à un moment non précisé de sa cavale et y a dérobé des éléments permettant d’assurer sa survie.

C’est ce qu’a révélé la Sûreté du Québec, jeudi, au huitième jour de la chasse à l’homme pour localiser celui qui est suspecté de l’enlèvement de ses filles Romy et Norah, dont les corps inanimés ont été découverts samedi dernier.

• À lire aussi: Martin Carpentier toujours dans la nature

• À lire aussi: Soeurs Carpentier: les funérailles célébrées lundi

• À lire aussi: Une semaine de traque: où est Martin Carpentier?

«Nous avons des éléments d’enquête qui nous démontrent que Martin Carpentier a transité dans une roulotte du secteur, ici, où le ratissage s’est déroulé dans les derniers jours. Nous savons qu’il y aurait dérobé des éléments à l’intérieur permettant d’assurer sa survie», a déclaré la porte-parole de la police nationale, Ann Mathieu.

La police ne précise pas à quel moment Martin Carpentier se serait rendu dans cette roulotte et combien de temps il y serait demeuré. Était-ce avant ou après la découverte des corps des fillettes? Mme Mathieu n’a répondu à aucune question des journalistes.

On sait toutefois que la découverte des indices dans cette remorque est survenue mercredi soir.

La population sollicitée

L’hypothèse privilégiée est que Carpentier est toujours en vie. «Les éléments qu’on a nous portent à croire que oui», a dit Mme Mathieu.

Ces éléments laissent croire que le suspect «cherche à assurer sa survie et à se dissimuler» et qu’il pourrait à nouveau vandaliser une propriété pour survivre et prolonger sa cavale. Ainsi, l’aide du public est de nouveau sollicitée.

«Il est susceptible de pouvoir refaire ce scénario-là. Alors, on demande aux citoyens d’aller vérifier leurs dépendances, leurs chalets, leurs roulottes, leur camp de chasse. Pour les chasseurs qui ont des caméras de chasse, c’est important d’en faire la vérification» a demandé la sergente Mathieu.

PHOTO COURTOISIE

«C’est important de faire attention aux éléments qui pourraient être manquants dans vos dépendances», comme des vêtements, de la nourriture ou tout autre matériel qui pourrait lui être utile pour fuir.

La SQ reconnait aussi que le fugitif, s’il est effectivement en vie, pourrait maintenant se trouver à l’extérieur du périmètre des recherches à Saint-Apollinaire et Saint-Agapit. Selon la police, il a transité «dans la région de Lotbinière ou aux environs.»

«On est conscient qu’une personne qui est mobile peut faire énormément de chemin. Il pourrait être à l’extérieur, ce n’est pas impossible», a ajouté Mme Mathieu.

Vérifications

Mme Mathieu a tenu à préciser qu’il n’y a «pas d’élément actuellement» qui laisse croire que Martin Carpentier serait dangereux pour la population. Les enquêteurs comprennent néanmoins que certaines personnes pourraient se sentir «inconfortables» d’aller faire des vérifications sur leur propriété seules. On suggère à ces personnes d’y aller avec un ami ou d’appeler le 911 pour envoyer un policier sur place.

Même si plus d’une semaine a passé depuis la disparition de Martin Carpentier, la SQ demande à la population de demeurer alerte.

«On rappelle aux gens que si vous avez de l’information, n’hésitez pas, ne prenez pas de chance et transmettez là au 911, c’est le plus important. Ne vous faites pas juge de la qualité de cette information», a insisté Ann Mathieu.

La SQ avait drastiquement changé de stratégie de communication mercredi. Désormais, elle ne communique que sur les «développements majeurs» de son enquête. Selon un expert, ce pourrait être pour ne pas alimenter le suspect, s’il lui est possible d’écouter les médias.