Pelletée de terre: la première phase du 1 Square Phillips livrée en 2024

La construction de l’une des plus hautes tours résidentielles de la métropole, le 1 Square Phillips, se met en branle ces jours-ci grâce à un investissement de 560 millions $ pour la première phase seulement.

PHOTO COURTOISIE

On a procédé jeudi à la première pelletée de terre donnant le signal de départ officiel aux travaux d’aménagement, alors que 75 % des 498 unités ont été vendues. Parmi les unités, on comptera 36 penthouses et trois super-penthouses pour les très fortunés. Près de 300 appartements seront par ailleurs offerts en location dans la première tour, qui doit être livrée en 2024.

L’ensemble immobilier d’envergure, une réalisation du Groupe Brivia, sera situé près de Place Ville Marie et à quelques pas du Quartier des spectacles. C’est la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes qui a créé ce projet qui, à terme, aura une valeur totale de 1 milliard $.

Deux autres phases sont prévues, soit des tours de 14 et 20 étages, selon ce qu’avait déjà fait savoir le Groupe Brivia.

En ces temps de pandémie, le promoteur et ses partenaires ont dû «redoubler d’ardeur» pour respecter l’échéancier.

PHOTO COURTOISIE

«Les derniers mois n’ont pas été de tout repos, mais je suis très heureux aujourd’hui d’annoncer que les travaux de construction du 1 Square Phillips peuvent débuter tel que prévu», a indiqué Kheng Ly, PDG fondateur du Groupe Brivia.

«Avec cette première phase, le Groupe Brivia jouera un rôle clé dans la relance de l’économie de la métropole et tout particulièrement de son centre-ville», a poursuivi l’homme d’affaires. Les projets d’investissements dans le secteur immobilier jouent un rôle d’importance et notre Groupe entend répondre à l’appel. Montréal est sur une voie ascendante depuis quelques années en matière de développement, et nous continuons à croire fermement en notre ville.»

61 étages

La plus haute tour du 1 Square Phillips comptera 61 étages et atteindra 232,5 mètres au-dessus du niveau du fleuve Saint-Laurent. Elle disposera d’un «sky lounge» de 5700 pieds carrés et d’un jardin extérieur de 4100 pieds carrés, tous deux installés au 50e étage.

Le complexe proposera notamment un parc canin et un espace santé de 12 000 pieds carrés avec studio de yoga, piscine et spas, etc. Trois toits verts seront aménagés ainsi que des membranes blanches sur les toitures afin de réduire les îlots de chaleur.

PHOTO COURTOISIE

Soutenir les commerces

La société de développement commercial Destination centre-ville s'est réjouie jeudi de l’arrivée du 1 Square Phillips et des quelque 1100 résidents qui vivront dans la première phase dans quatre ans.

«En temps normal, le centre-ville de Montréal est fréquenté quotidiennement par près de 400 000 travailleurs et habité par 40 000 résidents», a indiqué son directeur général, Émile Roux.

«La crise que nous traversons nous prouve à quel point il est essentiel de pouvoir compter sur un plus grand nombre de résidents pour avoir un centre-ville fort et résilient, a-t-il ajouté. Un projet comme le 1 Square Phillips va permettre de créer un milieu de vie supplémentaire et ainsi de soutenir durablement la vitalité commerciale du secteur.»

D’autres projets

Le Groupe Brivia, dont le 1 Square Phillips est le plus important ensemble résidentiel à ce jour, complète actuellement la seconde tour de l’ensemble YUL Condominiums (38 étages) et réalise aussi en parallèle le projet voisin, baptisé QuinzeCent (36 étages), au coin du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Guy.

Le secteur compris à l’est de Place Ville Marie jusqu’à la Place des Arts est en pleine effervescence, avec les projets immobiliers Impéria (22 étages), Maestria (58 et 61 étages) et Laurent & Clark (20 et 25 étages).

Plusieurs projets immobiliers locatifs sont aussi en train de naître dans le quartier, dont deux tours de 36 et de 45 étages sur le terrain voisin du siège social de SNC-Lavalin, au coin du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue de Bleury.