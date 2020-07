Que font vos élus en vacances?

Après des mois de points de presse quasi quotidiens pour tenir la population informée des développements relatifs à la COVID-19, le premier ministre François Legault s’offrira finalement des vacances.

Pendant les vacances de la construction, le chef de la Coalition avenir Québec se rendra notamment dans deux régions, Charlevoix et l’Estrie, avec sa conjointe, a indiqué son cabinet, jeudi.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

François Legault prévoit y consacrer son temps à lire, marcher et se ressourcer.

De son côté, la chef de l’opposition officielle, la libérale Dominique Anglade, profite de quelques jours de congé avec son mari et ses enfants dans un chalet de la Montérégie.

Simon Clark/Agence QMI

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, entend quant à elle profiter de ses vacances pour se reposer, nager le plus souvent possible dans le lac près de son camp, marcher dans le bois et revoir sa famille qu’elle n’a pas vue depuis le jour de l’An, indique le parti.

Simon Clark/Agence QMI

Son collègue, Gabriel Nadeau-Dubois, est récemment devenu propriétaire et consacrera donc son temps libre à rénover son nouveau logis.

Photo Simon Clark

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, compte être présent à son bureau de comté tous les jours, mais prendra tout de même le temps de rendre visite à sa conjointe à Montréal et de faire la tournée des ventes de bric-à-brac dans sa circonscription de Matane-Matapédia.