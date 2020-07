Quinze décès de plus au pays, la barre des 109 000 infections franchie

Quinze Canadiens de plus ont perdu leur combat contre la maladie à coronavirus et plus de 250 autres ont contracté le virus, selon les chiffres annoncés jeudi d’un océan à l’autre.

Cela porte le bilan national à 8825 décès et à 109 083 cas.

Comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire, le Québec et l’Ontario ont présenté les plus lourds bilans de la fédération. Les 15 décès sont d’ailleurs tous survenus dans ces deux provinces, qui sont les plus populeuses au pays.

Le Québec, qui semble connaître une résurgence de la COVID-19 à la suite de la réouverture des bars, notamment, a annoncé 142 nouveaux cas, ses données les plus importantes depuis le 25 juin dernier. Dix décès supplémentaires ont été signalés - dont un survenu avant le 8 juillet -, pour un total de 5646 morts. De plus, 57 001 Québécois ont été infectés à ce jour.

En Ontario, on dénombre désormais 37 163 malades (+111) et 2737 décès (+5). Le gouvernement de Doug Ford, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, a d’ailleurs prolongé jusqu'au 29 juillet 2020 la plupart des décrets d'urgence encore en vigueur,

Le Manitoba a fait part de son côté d’un seul nouveau cas, jeudi, pour un total de 331 infections.

La situation au Canada:

Québec: 57 001 cas (5646 décès)

Ontario: 37 163 cas (2737 décès)

Alberta: 8994 cas (163 décès)

Colombie-Britannique: 3149 cas (189 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Saskatchewan: 881 cas (15 décès)

Manitoba: 331 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 262 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 168 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 109 083 cas (8825 décès)