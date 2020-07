Vol d'opioïdes dans une pharmacie de Trois-Rivières

Des suspects étaient activement recherchés jeudi à Trois-Rivières à la suite d'un vol de narcotiques dans un Jean Coutu situé à l'angle des boulevards des Forges et des Chenaux.

Selon les informations de TVA Nouvelles, une grande quantité d'anxiolytiques, de benzodiazépines et des opioïdes, comme de dilaudid, de la méthadone et du fentanyl, ont été dérobés.

L'introduction par effraction et le vol se seraient produits dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce sont les employés de la pharmacie qui auraient fait la découverte vers 7h45 jeudi matin. Les policiers, les techniciens en identité judiciaire et les enquêteurs de la police de Trois-Rivières ont passé la scène au peigne fin.

L'inventaire des médicaments dans la pharmacie a été effectué pour déterminer la quantité exacte de narcotiques qui a été volée. Les bandes vidéo des caméras de surveillance seront aussi visionnées.

Inquiétude auprès des intervenants

Dans les centres de thérapie qui visent à aider les personnes avec des problèmes de dépendance, les intervenants ne cachent pas leurs inquiétudes. Ces médicaments entre de mauvaises mains peuvent faire des ravages.

«D'autant plus que depuis la pandémie avec la fermeture des frontières, ça devient extrêmement difficile pour les vendeurs de drogues de s'approvisionner en substance. Donc, la drogue se vend deux fois plus cher dans nos rues et avec ce vol, il pourrait y avoir des mélanges dangereux. Les risques de surdoses seront élevés», déplore la directrice générale de la Maison Carignan, Valérie Piché.

Près de 4000 décès ont été attribuables aux surdoses d'opioïdes au Canada en 2017.