Au Brésil, la pandémie aggrave la pauvreté

Le Brésil est le deuxième pays le plus touché par la crise de la COVID-19.

Il a récemment franchi le cap des 2 millions de cas de contaminations et près de 77 000 personnes ont succombé au virus.

«On a peur, et c'est surtout que s'il y a un vaccin, on aura pas les moyens de l'avoir. Les gens ici sont plutôt pauvres», explique Maria Eduarda Cagnani Inez, une jeune femme qui a grandi en Mauricie et qui vit au Brésil depuis 2 ans.

Le président du pays, Jair Bolsonaro, qui a lui-même contracté le virus, ne cache pas son scepticisme face à la gravité de la crise.

Selon la jeune femme de 20 ans, la pandémie aggrave la pauvreté.

«Il y a de l'aide du gouvernement mais ça n'équivaut même pas au salaire minimum. Les gens n'ont pas le choix de retourner travailler», poursuit Maria qui vit avec sa grand-mère dans la ville touristique de Poços de Caldas située à 250 km de Sao Paulo.

La jeune femme prévoyait rentrer au Canada au mois d'août, mais la fermeture des frontières bouscule ses plans, même si elle est une citoyenne canadienne.