Couvre-visage: une entreprise torontoise vise haut

Une compagnie torontoise a conçu une combinaison de protection «efficace» contre la COVID-19 couvrant entièrement la tête et elle estime que les gens pourront l’arborer dans les espaces publics bondés, les transports en commun et même dans l’avion.

Fondée pendant le confinement, la compagnie VYZR Technologies présente sa combinaison BioVYZR comme un respirateur à purification d'air motorisé (PAPR) grand public qui filtre l’air et protège l’espace personnel.

L’entreprise fondée par les frères et sœurs Dina et Yezin Al-Qaysi estime que la plupart des équipements de protection individuelle (EPI) actuellement sur le marché ne sont pas efficaces pour protéger la population et prévenir la transmission.

Capture d'écran, https://c0.iggcdn.com

Pesant 1,25 kg (avec batterie) et 0,95 kg (sans batterie), ce produit a de faux airs d’une combinaison d’astronaute, d’un scaphandre ou d’un bouclier en 3D pour le visage. Il est doté d’un système de ventilation et de purification d’air, de filtres N95 et d’une batterie qui se recharge via un port USB. Il filtre jusqu’à 95 % des particules en suspension dans l’air, explique-t-on.

Si le secteur aérien est visé par les concepteurs du BioVYZR, un porte-parole d’un transporteur européen a confié au journal «Telegraph» qu'il serait difficile d'installer un masque à air en cas de décompression tandis qu’un autre a exprimé des inquiétudes au sujet de la hauteur du produit s’il fallait rapidement procéder à une évacuation.

Capture d'écran, https://c0.iggcdn.com

N’empêche, l’engouement est si fort pour ce prototype que lors de la campagne de sociofinancement toujours en cours, plus de 1500 personnes avaient investi près de 750 000 $ en date de vendredi. Il est vendu actuellement à environ 250 $ US en précommande.

Le cofondateur de la compagnie a souligné au média britannique que les principaux acheteurs de son produit phare sont médecins, dentistes, mais aussi enseignants, barbiers ou propriétaires de spas.

Plus de 50 000 unités auraient été vendues, selon le journal, et les premières livraisons devraient être faites à la fin du mois de juillet.

Elle estime que son produit sera adéquat pour les gens qui se retrouvent aussi dans les salles de classe, dans les réunions et autres événements et conférences qui se tiennent à l’intérieur notamment.