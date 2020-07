Du baseball en masse à TVA Sports

La saison du baseball majeur à TVA Sports sera lancée avec un match fort attendu, soit la première rencontre de la campagne des Blue Jays de Toronto, le vendredi 24 juillet.

Pour l’occasion, Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette, Hyun-jin Ryu et leurs coéquipiers voyageront en Floride pour y affronter les Rays de Tampa Bay. Les deux autres duels de cette série entre les Blue Jays et les Rays seront aussi diffusés à TVA Sports, en après-midi, samedi et dimanche.

Heureux de pouvoir présenter de nombreux événements sportifs en direct, le réseau TVA Sports marquera avec force le retour au jeu dans le baseball majeur en proposant pas moins de sept rencontres lors de la première semaine du calendrier de la saison régulière.

Lors de cette semaine inaugurale, les Yankees de New York, les Red Sox de Boston, les Nationals de Washington et les Mets de New York, qui comptent définitivement parmi les clubs les populaires au Québec, seront également en action à TVA Sports.

Une cinquantaine de matchs

Au total, le réseau présentera une quinzaine de rencontres des Blue Jays, en plus d’une vingtaine impliquant les autres formations du circuit Manfred dans cette saison raccourcie de 60 matchs. En incluant les matchs des séries éliminatoires, TVA Sports diffusera, en 2020, une cinquantaine de matchs du baseball majeur.

Les amateurs de balle retrouveront ces voix associées au baseball au Québec : Rodger Brulotte, Denis Casavant, Jacques Doucet et François Paquet.

Horaire des prochains matchs sur les ondes de TVA Sports

Vendredi 24 juillet

Blue Jays c. Rays (18h30)

Samedi 25 juillet

Blue Jays c. Rays (15h)

Yankees c. Nationals (19h)

Dimanche 26 juillet

Blue Jays c. Rays (13h)

Lundi 27 juillet

Blue Jays c. Nationals (18h)

Jeudi 30 juillet

Red Sox c. Mets (19h)

Vendredi 31 juillet

Red Sox c. Yankees (19h)