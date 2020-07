Embauche de travailleurs illégaux: l'absolution inconditionnelle lui est refusée

La juge Rachel Gagnon a refusé d’absoudre de façon inconditionnelle l’ancien président de Les Résidences Chanoine-Scott qui a admis, en février dernier, avoir embauché et fait travailler sur une période de deux ans neuf travailleurs étrangers illégaux.

La présidente du Tribunal a plutôt décidé de surseoir au prononcé de la peine de Philippe Thomassin, et ce, pour une période de 18 mois.

L’homme de 65 ans devra également, au cours des douze prochains mois faire un don de 10 000$ à l’acquis du Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI) en plus d’effectuer 200 heures de travaux communautaires.

Instigateur du stratagème

Pour rendre sa décision, la juge a retenu, à titre de facteurs aggravants, le fait que les gestes reprochés au sexagénaire avaient été posés de façon «régulière et répétée pendant presque deux ans», et que le contrevenant était «l’instigateur du stratagème mis en place».

Au chapitre des facteurs atténuants, la présidente du Tribunal a considéré le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, ses remords et ses regrets, qui ont paru sincères, et le fait que l’homme d’affaires était «sans antécédent» et qu’à la suite de son arrestation, il s’était vu obligé de démissionner de son poste.

Sans papier

Rappelons qu’entre les mois de mai 2016 et mars 2018, Thomassin a utilisé un système «de prête-noms» ou encore, il payait ses employés par chèques, en comptant ou encore en «bien et/ou services» pour pouvoir embaucher des travailleurs sans-papiers.

Lors de son plaidoyer de culpabilité, l’homme avait souligné au poursuivant, Me Frank D’Amours, avoir agi ainsi notamment parce que depuis 2005, «les bonnes filles québécoises se tournaient de plus en plus vers le public».

Pour pouvoir travailler dans une résidence pour personnes âgées et satisfaire aux exigences reliées à la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, les immigrants doivent notamment posséder un permis de travail et un numéro d’assurance social, ce qui n’était pas le cas pour neuf des employés de la résidence sise au 809, avenue Chanoine-Scott.