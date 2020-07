Gerry Boulet : 30 ans déjà...

Il incarnait le mythe de l’authentique rockeur, avec sa passion, ses excès, sa musique sans compromis et... ses cheveux longs, qu’il n’a jamais voulu couper. Ce samedi 18 juillet marquant le 30e anniversaire de la mort de Gerry Boulet, Pierre Huet, auteur de «Mes blues passent pu dans’porte», Mario Saint-Amand, qui incarnait l’artiste au cinéma en 2011, et Martin Deschamps, l’un de ses héritiers spirituels et plus grands admirateurs, se souviennent de «leur» Gerry.

«C’est quelqu’un de difficile à remplacer. Il est de ceux qui ont appris à chanter le rock en français au Québec», lance sans détour Pierre Huet, qui avait fait sa marque comme parolier de Beau Dommage lorsqu’une amie commune l’avait mis en contact avec Gerry et sa bande d’Offenbach, en 1978.

Loin de l’univers musical respectif de l’autre, les deux créateurs s’étaient d’abord méfiés, puis avaient fraternisé lorsque Boulet avait lu le ver «On sait jamais, p’t’être ben qu’ils livrent» du texte de «Mes blues passent pu dans ‘porte», que Huet avait écrit.

«Des chanteurs à la voix grave et rocailleuse, il y en a eu d’autres au Québec, mais je pense que personne n’a la prétention d’être le nouveau Gerry Boulet. Gerry avait une sensibilité de l’âme», relève l’auteur, qui se demande aujourd’hui ce que serait devenu Gerry Boulet dans notre époque actuelle.

«Je pense qu’il aurait commencé à lui-même écrire des chansons, et qu’il serait devenu notre Léo Ferré. Il serait un vieil enfant terrible», suggère en souriant Pierre Huet, qui déplore que le matériel de Boulet et Offenbach ne jouent pas davantage à la radio.

Le «roi de la jungle»

Martin Deschamps n’a jamais rencontré Gerry Boulet, mais parle du légendaire homme comme de la plus importante influence de sa vie. Le chanteur a eu l’honneur de prendre la relève de Boulet au sein d’Offenbach quand la formation a repris la route en 1997, sept ans après la mort de son pilier.

«À ceux qui disent que je l’ai remplacé : c’est irremplaçable, un gars comme ça, signale Deschamps. Gerry a été la plus grande inspiration pour moi, à tous les niveaux, dans la façon de chanter et d’aborder l’industrie, avec l’audace que lui pouvait avoir. Je reste convaincu que la musique est faite pour brasser des émotions, comme lui savait si bien le faire. Quand on pense à Gerry Boulet, on pense puissance et rugissement. C’était le roi de la jungle!»

«Son cheminement, qui a été trop court, a ouvert des portes. On n’avait jamais vraiment eu de vrai rock avant lui, on avait seulement des chansons plus modérées. Son groupe et lui ont amené ce rock au Québec, et ils n’ont jamais été déclassés. Offenbach reste les champions du rock dans mon cœur», ajoute Martin Deschamps, qui vante le côté «bum» incarné de Gerry.

Encore possible

C’est en 2010 que Mario Saint-Amand prêtait ses traits à Gerry Boulet dans le film biographique que consacrait Alain Desrochers à ce dernier, et sorti au cinéma en juin 2011.

«Gerry reste le monstre incontesté du rock'n’roll au Québec, estime Saint-Amand. Je rencontre encore des gens, des premiers arrivants du Québec, pour qui "Toujours vivant" a incontestablement été la chanson qui leur a permis de croire que c’était encore possible pour eux.»

«Cet homme a quand même eu une belle fin de vie. Malgré sa toxicomanie, malgré le fait qu’il s’est détruit pendant des années, Gerry a été celui qui nous a laissé de grandes chansons de musique populaire. Il a crié le blues et le rock jusqu’à plus soif, et ça donne encore plus le goût d’en faire aujourd’hui! Rock'n’roll never die!», complète celui qui avait été finaliste comme meilleur acteur au Gala des Jutra (devenu Gala Québec Cinéma) pour son interprétation de Gerry en 2012.

Gerry Boulet en 10 moments importants*

1er mars 1946 : naissance à l’hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu, sous le nom de Joseph Gaétan Robert Gérald Boulet

1962 : Il intègre l’orchestre de son frère Denis, Les Doubletones, qui sera plus tard renommé Twistin’Vampires, puis Fabulous Kernels, Les gants blancs et, enfin, Offenbach

24 juin 1968 : Gerry épouse Denise Croteau à Victoriaville. Leur fils Justin naît le 12 novembre de la même année

1971 : Parution de l’album «Offenbach Soap Opéra», contenant les succès «Câline de blues» et «Faut que j’me pousse»

1980 : Offenbach devient le premier groupe québécois à se produire au Forum de Montréal

19 juin 1981 : Naissance de sa fille Denise. Moins d’un an plus tard naîtra sa fille Julie, son premier enfant avec Françoise Faraldo

1984 : Parution de son premier disque solo, «Presque 40 ans de blues», qui amorce sa séparation avec Offenbach

1985 : Spectacle d’adieu d’Offenbach dans un Forum de Montréal en délire

1988 : Sortie de l’album «Rendez-vous doux», sorte de testament artistique. Gerry devra ensuite annuler des spectacles à cause de son cancer

1990 : Mariage avec Françoise Faraldo, puis décès à Longueuil, le 18 juillet, dû à un cancer du côlon, à l’âge de 44 ans. L’ADISQ lui décerne le Félix hommage à son gala annuel quelques mois plus tard.

*Source : Site web biographique de Gerry Boulet (gerryboulet.qc.ca)