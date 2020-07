La camerise de plus en plus populaire au Québec

La camerise, un petit fruit sauvage qui ressemble légèrement au bleuet, gagne en popularité.

Le marché pour ce fruit, aussi appelé chèvrefeuille comestible (et haskap ou honeyberry en anglais), se développe rapidement au Québec grâce à la recherche et aux efforts des maraîchers comme les Jardins de Gallix à Sept-Îles.

La camerise se retrouve à l’état sauvage en Amérique du Nord. Mais ce n’est que depuis tout récemment qu’on la cultive.

Des travaux d’hybridation réalisés en Saskatchewan depuis le début des années 2000 ont permis la création de nouvelles variétés qu’ont adoptées plus de 200 producteurs au Québec.

«La camerise, ce n’est pas un fruit qui est très répandu comme le bleuet et la framboise que tout le monde connait. C’est un fruit super avec antioxydant et plein de bonnes choses», a expliqué la propriétaire des Jardins de Gallix, Josée Picard. Elle a planté 1000 camérisiers il y a huit ans et a commencé la récolte de ses petits fruits il y a cinq ans.

Au Québec, les premières plantations commerciales de camérisiers ont été réalisées en 2007 et cette industrie naissante se développe actuellement surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le fruit peut être récolté mécaniquement, congelé et exporté. Mais aux Jardins de Gallix, toute la production est cueillie à la main et vendue fraîche à une clientèle locale de plus en plus curieuse.

La camerise est souvent utilisée dans des aliments transformés comme des pâtisseries.

Le camérisier est bien adapté au climat du Québec et les nouvelles variétés permettent d’espérer un avenir prometteur pour les producteurs.