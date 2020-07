La dernière chance des bars

Deux associations de tenanciers de bars s’unissent pour ordonner à leurs membres et à leurs clients de respecter rigoureusement les règles de santé publique. Sans cela, les bars seront dans l’obligation de fermer, préviennent-ils.

• À lire aussi: Les bars demeureront ouverts au Québec

• À lire aussi: Les boîtes de nuit préfèrent fermer qu’ouvrir jusqu’à minuit

Vendredi après-midi, la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec et l’Union des tenanciers des bars du Québec, présidés respectivement par Renaud Poulin et Peter Sergakis, se sont entretenues avec le sous-ministre responsable de la santé publique sur le sujet.

Une prochaine éclosion dans un bar serait fatale à tous les établissements. «Il ne faut pas que les bars soient le secteur qui va transmettre le coronavirus. Ils [le gouvernement] ne veulent pas ça», mentionne M. Poulin.

«Même si on n’a pas été fermés en ce moment, il y a toujours une possibilité que ça arrive un jour ou l’autre. Ils nous ont aussi sensibilisés qu’on avait des responsabilités», ajoute-t-il.

Quant à leur message, M. Poulin et M. Sergakis souhaitent qu’il se rende aux quatre coins de la province. «Ce n’est pas parce que dans une région que tu n’as pas de cas que ça va être accepté, remarque M. Poulin. C’est sérieux.»

Ceux-ci ont été avertis d’une présence accrue de la police et la CNESST au cours des prochaines semaines dans les établissements. Même ceux des régions avec moins de cas de COVID-19 recensés ont été visités dans les dernières semaines, dit-il.

Santé financière

Une fermeture à long terme, tel le répètent les deux hommes, engendrerait «des milliers de faillites». «Je remercie le gouvernement avant tout de ne pas avoir fermé les bars», tient à souligner Peter Sergakis. Ce dernier affirmait jeudi au «24 Heures» avoir reçu, cette semaine, entre 10 et 12 appels par jour de tenanciers de bars qui songeaient sérieusement à fermer leur établissement définitivement. C’est trois fois plus qu’au début de la crise.

Les deux présidents tenteront au cours des prochaines semaines de s’asseoir avec les instances gouvernementales provinciales et fédérales afin d’obtenir des subventions pour tous les tenanciers. «Notre industrie ne peut pas passer à travers sans subventions», conclut M. Sergakis et demande à ce que ces dernières durent entre huit et douze mois ou jusqu’à temps «qu’un vaccin soit trouvé».

Rappelons qu’à partir de samedi, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics fermés incluant les bars.