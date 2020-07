La thérapie en ligne: un service convoité

Au cours des dernières années, la demande pour les thérapies en ligne a connu une forte hausse. C’est encore plus vrai avec la situation actuelle. Que ce soit pour les services d’un psychologue, d’un sexologue, d’un coach de vie, voire d’un médecin, les avantages de consulter en ligne sont nombreux. Cette tendance risque donc de demeurer.

Aussi appelée service de télépsychologie, la thérapie en ligne est une forme de rencontre à partir d’une application permettant de bénéficier des services d’un professionnel par le truchement des télécommunications. Il suffit d’avoir un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette muni d’un système audio et vidéo et un accès au réseau Internet.

Tout comme en cabinet privé, les rencontres durent en moyenne 50 minutes. Les patients qui bénéficient de consultations en ligne peuvent aussi bien être suivis à court terme qu’à long terme, que ce soit dans le cadre d’une thérapie individuelle, de couple ou familiale, ou même d’une sexothérapie. Un grand nombre de personnes fait aussi appel à ce type de service pour des consultations éclair. On parle alors d’un besoin ponctuel et non d’un suivi en psychothérapie. On peut avoir recours à ce type de consultation pour poser une question particulière, pour recevoir du soutien dans une prise de décision ou pour verbaliser une situation.

À qui ça s’adresse?

Ce type service permet de traiter de nombreuses problématiques auprès d’une clientèle diversifiée; les personnes qui habitent en région éloignée où les services d’un psychologue sont moins accessibles, qui travaillent dans des lieux isolés ou qui voyagent beaucoup, qui peuvent difficilement se déplacer (par exemple, deux conjoints qui voudraient consulter, mais qui ne vivent pas dans la même région) ou qui présentent des difficultés à côtoyer d’autres personnes.La tarification

Comme dans toute pratique, les prix varient d’un professionnel à l’autre. Si certains psychologues chargent le même prix qu’en cabinet (environ 150 $/h), la plupart offrent un tarif beaucoup plus avantageux. Par exemple, chez Meetual, une séance de 20 minutes se détaille à 39 $ (les rendez-vous peuvent durer un maximum de 60 minutes). Il est important de savoir que même pour la thérapie en ligne, les associations et cabinets donnent des factures pour fins d’impôts et d’assurances.Un système qui a fait ses preuves

Même si certains sont encore suspicieux de l’efficacité de la thérapie en ligne, cette méthode sollicite l’intérêt de plus en plus de chercheurs dans le domaine psychosocial et médical. En ce sens, la majorité des études parues à ce jour tendent à démontrer que l’efficacité de la télépsychologie serait aussi élevée que les rencontres en cabinet privé.Les avantagesL’accessibilité

En consultant à distance, il n’est plus nécessaire de prévoir du temps de déplacement. L’absence de frontières géographiques permet aussi au patient de chercher un thérapeute qui aurait l’expertise nécessaire pour sa situation particulière. Par exemple, les spécialistes de la thérapie de couple et familiale sont peu nombreux au Québec et sont surtout centralisés à Montréal.

Confidentialité

On a observé que, lors des thérapies en ligne, les patients avaient tendance à moins faire preuve d’inhibition. Plusieurs adeptes ont reconnu que cette méthode est moins intimidante et qu’il leur est plus facile de parler de leurs problèmes devant un écran. C’est le cas des gens aux prises avec de lourds secrets ou de profondes hontes, comme les victimes de violence sexuelle, et de ceux qui ont peur d’être jugés ou qui ont besoin de parler d’un problème lié à leur sexualité. Ainsi, ces personnes peuvent être susceptibles d’avoir recours à un traitement en ligne.Consulter en période de pandémie

Pour plusieurs, les mesures gouvernementales mises en place au printemps pour freiner la propagation de la covid-19 ont brisé leur routine et leurs habitudes, ont ébranlé leur sécurité d’emploi, en plus de générer de grandes inquiétudes. L’imprévisibilité de la situation et le sentiment de perte de contrôle ont entraîné de la peur, du stress et de l’anxiété. Le quotidien des personnes isolées, limitées dans leurs activités et éloignées de leurs proches peut devenir lourd, et il est possible de ressentir de la déprime ou de la colère. L’Ordre des psychologues suggère d’ailleurs une liste de stratégies concrètes pour faire face à la prise de mesures qu’impose la pandémie si une deuxième vague arrive et qu’on doive se confiner de nouveau:

-se mettre en action;

-relativiser la situation et éviter la surexposition aux nouvelles traitant de la covid-19;

-conserver de saines habitudes de vie au quotidien;

-rester en contact avec ses proches (par téléphone, Skype, FaceTime...);

-se créer une routine et varier ses activités malgré le confinement;

-pratiquer des exercices de relaxation, de méditation ou de respiration;

-s’accorder des plaisirs, se détendre et s’amuser;

-tenter de se réserver des moments en solitaire, dans le cas où le confinement serait vécu en famille;

-consulter, en cas de besoin.RessourcesMeetual

Meetual est une entreprise québécoise basée à Montréal spécialisée dans la psychothérapie en ligne, qui propose les services de plusieurs psychologues membres de l’Ordre des psychologues du Québec. Il est possible de choisir des séances de 20, 40 ou 60 minutes par webcam ou clavardage. Il suffit de remplir un court formulaire et de prendre un rendez-vous en ligne au PsyMontréal.com