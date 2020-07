Le festival «Haïti en Folie» sous le ligne de la solidarité

Du 24 au 26 juillet, c'est en ligne que se déroulera l'édition 2020 du festival Haïti en Folie au www.haitienfolie.com.

Entièrement dédié à la culture haïtienne, l’événement pluridisciplinaire se déploie annuellement depuis 2007.

«On a plus d'une centaine d'artistes locaux et internationaux participant au festival. On a des têtes d'affiche comme Dany Laferrière, qui est un grand ami du festival», explique Fabienne Colas, fondatrice du Festival Haïti en Folie.

Photo Mario Beauregard

«On a aussi des panels de discussion sur des sujets, que ce soit la littérature, le cinéma, mais aussi sur des sujets d'actualité comme la COVID-19, comme le Black Lives Matter, ici à Montréal, comment on le vit et qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses», poursuit Mme Colas, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les besoins sont criants et c'est pourquoi une campagne majeure de sociofinancement a été lancée pour soutenir les artistes, les festivals et les initiatives de la communauté noire.

Photo Mario Beauregard

«Beaucoup de gens qui entendent qu'il y a 500 millions qui ont été débloqués là, du côté fédéral, d'autres millions qui ont été débloqués là, etc., mais il faut vraiment dire aux gens la vraie chose; c'est que les communautés noires, les organismes "black" n'ont pas accès nécessairement à ces fonds-là, pour toutes sortes de raisons (...) Donc, c'est pour ça qu'il était nécessaire et important de trouver des solutions urgentes», explique la fondatrice du festival.

Depuis le lancement de la campagne de sociofinancement GoFundMe, 30 000$ ont été amassés en 24 heures.

«On a vu un élan de générosité du public. On doit aller à 300 000$ pour commencer. On espère que ce fonds-là va durer tout le temps», conclut Mme Colas.

-Avec les informations de Marie-Andrée Poulin