Le «nouveau départ» de Half Moon Run

La pandémie a doublement frappé Half Moon Run. En plus de voir tous ses spectacles des prochains mois être annulés, le groupe montréalais a appris que le musicien Isaac Symonds quittait le navire. Le Journal s’est assis avec la formation pour parler de son nouveau mini-album, qui sort aujourd’hui, et de « l’après-COVID ».

Photo courtoisie

Devon Portielje, Dylan Phillips et Conner Molander reconnaissent que l’année 2020 en sera une de changements pour le groupe. En mai dernier, en plein confinement, les musiciens apprenaient que leur comparse Isaac quittait l’aventure. « Il voulait prendre une autre direction et réaliser ses propres rêves sans nous, mentionne Devon. Nous sommes ensemble depuis si longtemps, pratiquement toute notre vingtaine. »

« Je crois que s’il n’y avait pas eu de pandémie, nous serions encore un groupe de quatre et les choses seraient différentes, ajoute Conner. Avec tout ce qui est arrivé, chacun s’est mis à réfléchir différemment. »

La crise actuelle a fait mal au groupe qui devait partir en tournée tout l’été. « Nous étions censés jouer au Festival d’été en ce moment sur les plaines d’Abraham, dit Dylan. Ç’aurait été l’un de nos plus gros shows en carrière. Au lieu de nous préparer pour ces shows, nous avons tous été confinés à la maison. »

Privés de concerts, les musiciens se sont occupés tant bien que mal, chacun à distance. À la suite de l’invitation à jouer à l’émission La semaine des 4 Julie, fin mars, ils ont eu l’idée de faire une vidéo où l’on voyait chacun des musiciens jouer sa portion séparément.

Cette idée de « covidéos » a tellement bien fonctionné que le groupe en a fait huit autres avec le même concept. La réponse très positive des fans a donné l’idée au groupe de sortir un mini-album cet été.

Retour en tournée

Sur Seasons of Change, on retrouve six pièces qui ont toutes été enregistrées pour le troisième disque A Blemish in the Great Light, sorti l’automne dernier. Elles ont été mises de côté, car l’album était trop long.

Les six morceaux rejetés qui sont sur ce mini-album ne sont pas moins bons que les dix qui se sont retrouvés sur A Blemish..., assure Conner. « L’idée était plutôt de garder certaines de nos meilleures chansons pour ce mini-album. »

Avouant aimer leur vie de confinement (« je me rends compte que j’aime ça être seul ! » dit Devon), les membres de Half Moon Run se questionnent sur leur retour éventuel en tournée.

« Nous avons un festival au calendrier l’an prochain en Europe et la capacité est de 80 000 personnes, mentionne Devon. Si le coronavirus est encore là, je ne vois pas comment ce sera possible... » Avec le départ d’Isaac et un retour en tournée qui sera sûrement très différent, peut-on dire que Half Moon Run vivra un nouveau départ ? « Je pense qu’on peut le voir comme ça, répond Dylan. La COVID sera peut-être le décor parfait pour ce changement. Peut-être que ce ne sera plus le même Half Moon Run que l’on connaît. »

► Le mini-album Seasons of Change est présentement disponible.