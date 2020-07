Les États-Unis sanctionnent quatre Chinois accusés de trafic d'opiacés

Washington a annoncé vendredi des sanctions contre quatre ressortissants chinois accusés de complicité avec un «baron de la drogue» local poursuivi aux États-Unis pour trafic international d'opiacés, notamment de fentanyl, une drogue qui a provoqué une crise de santé publique dans le pays.

Le Trésor américain a placé Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng et Zheng Guangfu, tous localisés en Chine, ainsi que la société chinoise Global United Biotechnology sur sa liste noire des trafiquants de drogue étrangers, dans l'espoir de leur barrer l'accès au système financier américain.

Tous sont accusés de travailler pour Fujing Zheng, poursuivi depuis 2018 aux États-Unis pour trafic en bande organisée de fentanyl, un opiacé de synthèse, dans au moins 37 États américains et 25 pays.

Fujing Zheng a été placé sur la liste noire américaine en août 2019.

«Le fentanyl, avec d'autres drogues, a causé des dégâts immenses au sein de la population américaine», a affirmé dans un communiqué le ministre adjoint au Trésor, Justin Muzinich.

Des centaines de stupéfiants de synthèse

Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng, et Zheng Guangfu ont facilité l'achat de dérivés de fentanyl et d'autres drogues pour l'organisation dirigée par Fujing Zheng, qui produit et distribue des centaines de produits stupéfiants de synthèse, selon le Trésor américain.

L'argent de la drogue, blanchi en bitcoins, est ensuite transféré illégalement dans des comptes bancaires en Chine et à Hong Kong.

L'entreprise Global United Biotechnology, dirigée par Fujing Zheng, également localisé en Chine, est accusée d'être une vitrine virtuelle de vente des produits stupéfiants.

La dépendance aux médicaments opiacés a fait plus de 400.000 morts aux États-Unis entre 1999 et 2018, et sa consommation a explosé à partir de 2013, conduisant le président Donald Trump à déclarer une «urgence de santé publique» en 2017.

Le fentanyl, qui est 50 fois plus puissant que l'héroïne, n'est pas forcément illégal et peut être utilisé comme sédatif pour le traitement de douleurs sévères comme le cancer.

Quand les autorités américaines ont commencé à encadrer davantage la distribution d'opiacés, les laboratoires chinois se sont mis à produire à grande échelle des copies du fentanyl.

La Chine, premier fournisseur de fentanyl aux États-Unis, a durci sa législation en 2019, en inscrivant tous les types de fentanyl sur sa liste des substances réglementées. Donald Trump a toutefois accusé son homologue chinois Xi Jinping en août de ne pas avoir mis fin aux exportations chinoises de cette substance vers les États-Unis.