Levée de fonds virtuelle pour les démocrates en Floride

Le Parti démocrate de la Floride tiendra samedi prochain le « Leadership Blue Gala », une immense plateforme pour favoriser l’élection de Joe Biden dans cet État clé.

L’ancien vice-président a évidemment confirmé sa présence pour prononcer un discours, de même que Jim Clyburn, le bras droit de Nancy Pelosi à la chambre des représentants.

Un Québécois et ancien membre de l’organisation d’Hillary Clinton en 2016, Louis-Martin Leclerc, sera aussi de la partie. En entrevue sur nos ondes, M Leclerc a parlé du premier gala d’envergure à se tourner entièrement vers le virtuel chez les Démocrates, à l’ère de la COVID-19.

Le jeune politologue a aussi commenté la stratégie de la campagne de Joe Biden, qui souhaite réussir là où Hillary Clinton a échoué en 2016.

« La victoire de Donald Trump en Floride a été décisive en 2016. Maintenant, Joe Biden a décidé d’élargir la carte électorale. Il met des ressources dans les États clés et traditionnellement démocrates comme le Michigan et la Pennsylvanie, mais aussi en Floride et au Texas. »

***Voyez l’entrevue dans la vidéo ci-dessus. ***