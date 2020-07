Plus de 250 nouveaux cas au Canada

L’Ontario et le Québec ont continué vendredi d’alourdir le bilan canadien de la crise sanitaire en rapportant respectivement 111 et 141 nouveaux cas.

L’Ontario a aussi annoncé neuf décès de plus. Depuis le début de la pandémie, la province la plus populeuse au pays a comptabilisé 37 274 infections de la COVID-19 et 2746 pertes de vie.

De son côté, le Québec a signalé 141 cas supplémentaires, alors qu’on constate depuis quelques jours un retour du nombre d’infections après que les autorités eurent demandé aux gens ayant fréquenté les bars de se subir un test de dépistage.

À ce jour, 109 518 Canadiens ont contracté la maladie et, de ce nombre, 8837 sont décédés. Pour la seule journée de jeudi, on a recensé plus de 250 infections et une dizaine de décès.

La situation au Canada:

Québec: 57 142 cas (5647 décès)

Ontario: 37 274 cas (2746 décès)

Alberta: 9114 cas (165 décès)

Colombie-Britannique: 3170 cas (189 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Saskatchewan: 923 cas (15 décès)

Manitoba: 331 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 262 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 168 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 109 518 cas (8837 décès)