Sœurs Carpentier: la directrice de Deuil-Jeunesse et Mélissa Bédard célébreront les funérailles

Les funérailles de Norah et Romy Carpentier seront célébrées lundi par la directrice générale de Deuil-Jeunesse, Josée Masson, qui s’attend à une journée chargée en émotion où l’essentiel du message sera centré sur les deux fillettes afin que les gens apprennent à les connaître.

Mme Masson a accepté de s’entretenir avec Le Journal à travers l’importante préparation que requiert la cérémonie de lundi et les nombreuses demandes reçues par son organisme cette semaine.

Photo Simon Clark

Travailleuse sociale de formation et spécialiste du deuil depuis maintenant 22 ans, la fondatrice de Deuil Jeunesse entend porter le message de la famille de Norah et Romy lundi. Les proches, mais aussi le public, qui pourra assister à une retransmission sur écran à l’extérieur du salon funéraire, apprendront à découvrir les deux sœurs, malheureusement retrouvées décédées samedi dernier.

Photo courtoisie

«C’est une cérémonie qui sera 100% branchée sur Norah et Romy. Les gens vont apprendre à les connaître à travers cette rencontre-là», explique Josée Masson, qui confie avoir écrit ses textes, mais que ceux-ci risquent fort bien de changer d’ici lundi. «Ça changera parce que le choix des mots est important. [...] Ce qui est certain, c’est qu’il y aura des sourires et des pleurs. Il faut accepter ces émotions-là».

Apprendre le deuil

Josée Masson entend aussi aborder la question du deuil lors de ses discours, parce que celui-ci ne fait évidemment que commencer pour la famille.

«Il y aura de l’apprentissage. Je veux que les gens retiennent comment on peut se supporter là-dedans», explique la directrice de Deuil Jeunesse, affirmant que la population a aussi un rôle à jouer dans ce support.

«Il faut faire attention parce que le Québec n’est pas en deuil. Le Québec est en réaction au deuil de cette famille-là. C’est une réaction de solidarité, on est touchés, mais il ne faut pas diluer ce que vivent la maman et la famille. Eux auront à apprendre à vivre sans les petites, nous, nous aurons à apprendre à les supporter là-dedans», précise Josée Masson, qui a publié deux livres sur le sujet.

Elle sera également accompagnée lors de la cérémonie de la chanteuse Mélissa Bédard, qui est aussi la porte-parole de Deuil Jeunesse. L’artiste interprétera des chansons à la mémoire des deux fillettes.

Photo Agence QMI, Jocelyn Malette

Diffusée sur écran

La cérémonie qui aura lieu lundi au Complexe funéraire Claude Marcoux de Lévis sera réservée à la famille en raison des restrictions liées à la COVID-19. Le public pourra toutefois assister à la retransmission des obsèques sur écran à l’extérieur du salon funéraire, à 16h.

Auparavant, de 12h à 15h, les gens qui le souhaitent pourront offrir leurs sympathies à la famille, mais la direction du complexe funéraire a précisé souhaiter offrir ce moment en priorité «à ceux qui ont connu les filles». À ce moment, entre 50 et 70 personnes pourront circuler à la fois à l’intérieur du salon.