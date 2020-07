Un homme accusé d’avoir frauduleusement obtenu 760 000 $ en remboursements d’impôt

Un homme de Calgary, en Alberta, a été accusé d’avoir produit plus de 300 déclarations de revenus frauduleuses afin d’obtenir plusieurs centaines de milliers de dollars en remboursements d’impôt.

Relativement à cette affaire, l’individu, Chun Zhu, aussi connu sous le nom de Ted Zhu, a été accusé jeudi de deux chefs de fraude de plus de 5000 $ et de deux chefs pour avoir obtenu et utilisé l'identité d'une autre personne pour commettre un acte criminel, a laissé savoir vendredi l’Agence du revenu du Canada (ARC).

«Selon les accusations criminelles déposées contre M. Zhu, ce dernier a commencé, dès mars 2018, à recueillir les renseignements personnels de particuliers qui postulaient aux fausses offres d'emploi qu'il avait créées, a expliqué l’ARC dans un communiqué. En février 2019, M. Zhu a utilisé ces renseignements pour préparer par voie électronique, imprimer et produire jusqu'à 317 déclarations de revenus de particuliers. Ces déclarations faisaient état de remboursements d'impôt injustifiés totalisant plus de 760 000 $ qu'il a tenté de faire déposer dans des comptes bancaires qu'il détenait.»

L’ARC a rappelé vendredi qu’«en 2019-2020, le taux de condamnation du SPPC (Service des poursuites pénales du Canada) pour les crimes liés à l'impôt était de 94 %».

L’ARC a aussi rappelé qu’elle surveille toujours le régime fiscal canadien, notamment, en cette période de pandémie de COVID-19, les programmes de prestations d’aide aux entreprises et aux personnes. «Toute personne ou entreprise qui déclare des revenus ou des pertes non admissibles ou qui demande des prestations auxquelles elle n'a pas droit, y compris celles offertes en réponse à la COVID-19, s'expose à de graves conséquences», a souligné l’Agence.