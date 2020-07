WE Charity : le Comité de l'éthique de la Chambre des communes pourrait ouvrir une enquête

Le Comité de l’éthique de la Chambre des communes évaluera ce matin la requête des partis d’opposition d’ouvrir une enquête concernant la controverse WE Charity.

«Je pense que nous tous, tout le monde au sein de notre gouvernement, tout le monde au cabinet a la responsabilité de cette situation», a dit la vice-première ministre Chrystia Freeland hier en adressant elle-même ses excuses publiques pour ce fiasco.

Mais le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Finances Bill Morneau, qui font face à une enquête du commissaire à l’éthique dans ce dossier, n’ont toujours pas dit s’ils comparaîtraient devant les comités des communes qui veulent faire la lumière sur cette histoire.

Hier, ils étaient tous les deux aux abonnés absents à la première séance du Comité des Finances. Seule la ministre de l’Inclusion, de la Diversité et de la Jeunesse, Bardish Chagger, et des hautes fonctionnaires, se sont présentées devant les parlementaires pour répondre aux questions.

L’initiative de WE

Leur témoignage a permis d’apprendre que WE Charity avait été la seule organisation considérée pour gérer les 900 M$ en bourse pour le bénévolat étudiant.

Un processus concurrentiel aurait pris de deux à trois mois. Mais, contraints par le gouvernement de livrer un gigantesque programme pour la jeunesse en quelques semaines, les fonctionnaires ont expliqué avoir contacté directement WE Charity après que son fondateur, Craig Kielburger, ait envoyé une proposition spontanée à plusieurs ministres.

WE Charity nie

«Ceci est incorrect», a répliqué WE Charity. Dans une déclaration publiée en ligne tard hier soir, l’organisme a nié le témoignage de Rachel Wernick, la sous-ministre adjointe principale à l’Emploi et au Développement social.

WE Charity explique avoir certes fait parvenir une proposition spontanée au gouvernement début avril, mais pour un projet différent de la bourse canadienne pour le bénévolat étudiant.

Mme Wernick a bien précisé dans son témoignage que la proposition de l’organisme n’était pas exactement lié au programme de bourse. Mais que cette proposition avait placé WE au cœur de conversations préliminaires entre les fonctionnaires.

On a également appris hier que WE Charity aurait pu encaisser jusqu’à 43,5 M$ pour administrer les 900 M$ de bourses et non pas 19,5 M$ comme l’avait affirmé le gouvernement jusque-là.