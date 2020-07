Carpentier, l’homme le plus recherché du Québec

La traque policière se poursuit afin de retrouver Martin Carpentier, 44 ans, père des petites Romy et Norah dont les petites dépouilles ont été découvertes, samedi dernier. Il y a maintenant 10 jours que l’homme de Lévis manque l’appel.

Hier, la Sûreté du Québec (SQ) a pris d'assaut les chalets, cabanes et roulottes des environs de Saint-Apollinaire et de Saint-Agapit dans l'espoir de retrouver de nouveaux éléments permettant d’épingler Carpentier.

#Recherches- Martin Carpentier | Une nouvelle photo de l'individu est disponible.

Le corps de police provincial a déployé énormément d’effectifs, hier, pour poursuivre son opération visant à fouiller les bâtiments du secteur. Un déploiement qu’on n’avait pas vu depuis au moins deux jours, dans cette chasse à l’homme pour retrouver Martin Carpentier,principale suspect de la SQ.

« L’objectif de ce déploiement est de chercher de nouveaux indices et [de] sécuriser les propriétés », avait indiqué la police sur Twitter, insistant sur le fait que tous les immeubles des environs doivent être vérifiés.

Comme l’a mentionné la sergente Ann Mathieu de la SQ, jeudi, il est possible que Carpentier veuille se réapprovisionner quelque part, comme il l’a fait au moins une fois dans une roulotte, selon des éléments de preuve découverts mercredi soir.

Secteurs névralgiques

À pied, en VTT, ou avec des chiens renifleurs, les nombreux policiers ont inspecté et revisité des secteurs « névralgiques » du périmètre de recherches. Des agents de la faune ont même été appelés en renfort pour traquer l’homme le plus recherché au Québec en ce moment. Il a toutefois fallu abandonner l’idée d’utiliser un hélicoptère, en raison de la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la région.

Le rang Saint-Lazare, en particulier, a été de nouveau exploré, notamment par des maîtres chiens, à proximité de l’endroit où les corps des fillettes ont été retrouvés.

« Ça fait trois ou quatre fois qu’ils ratissent le bois derrière. Je veux qu’ils soient là, je veux qu’ils le trouvent », indiquait une femme à propos de la présence des policiers sur sa terre, derrière sa maison.

« Méthodiques »

En parcourant les rangs, on aperçoit des rubans à l’entrée de nombreux sentiers, terres à bois et bâtiments, indiquant que la police y est passée. La zone comporte des forêts très denses, ce qui n’aide pas au travail des agents de police. « Ils s’assurent que personne ne se cache dans les bâtiments. Ça montre qu’ils sont structurés et méthodiques », rapporte Valérie Dran sur le rang Bois Joly après avoir ouvert la porte de son garage à des policiers qui voulaient l’examiner.

Martin Carpentier mesure 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pèse 59 kg (130 lb). Il porterait un t-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes.

Toute personne qui l’apercevrait ou qui détiendrait des informations dans ce dossier est priée de faire le 911 immédiatement.

