L'étau se resserre autour de Carpentier, affirme un expert

La survie en forêt est loin d’être facile, surtout lorsqu’elle est improvisée. Si Carpentier est toujours caché dans le périmètre où se tiennent les recherches, un dénouement devrait survenir sous peu, estime un expert de survie en forêt.

• À lire aussi: Sœurs Carpentier: la directrice de Deuil-Jeunesse et Mélissa Bédard célébreront les funérailles

• À lire aussi: Les effectifs augmentent, la traque de Martin Carpentier s'intensifie

• À lire aussi: Traque de Martin Carpentier: «Un grand pas dans la progression de l'enquête»

• À lire aussi: Martin Carpentier toujours en vie, selon la SQ

Mathieu Hébert, des Primitifs, une école de vie et de survie en forêt, est bien à l’affût du dossier de Martin Carpentier, ce fugitif recherché depuis plus d’une semaine. Selon l’expert, comme il n’y a aucune trace qui laisse croire que Carpentier est sorti du périmètre de recherche, le temps commence à jouer contre lui, et en faveur des policiers qui le traquent.

« Rien ne nous fait croire que cet individu s’est entraîné à cette situation-là, une situation où il y a possiblement eu des vies en jeu, où l’on est poursuivi et que l’on doit survivre. S’il est en mode improvisation et dans un état de détresse psychologique, après une semaine, ça devient vraiment difficile. Même si t’as de la bouffe, même si t’as de l’équipement et que ta vie n’est pas en danger. C’est difficile de rester dans ces conditions, parce que l’on n’est pas conditionné à ça », explique M. Hébert.

Hallucinations

Le manque de sommeil, ajouté à un repos de moindre qualité et un faible apport calorique quotidien peuvent jouer contre quelqu’un qui tente de survivre en forêt.

« Il y a des hallucinations très puissantes qui se produisent dans notre cerveau », explique l’expert. Il cite en exemple une personne qui souffrirait de ce genre d’hallucination pourrait halluciner la présence d’une voiture et même essayer de la toucher, pour se rendre compte qu’il s’agissait de fleurs.

La Sûreté du Québec a indiqué, vendredi matin, intensifier sa présence à Saint-Apollinaire et à Saint-Agapit. Selon l’expert, il s’agit potentiellement d’un signe « qu’ils ferment la boîte tranquillement pas vite » autour du fugitif.

« Dans les prochaines heures ou les prochains jours, on va avoir des réponses. J’ai l’impression qu’ils mettent plus d’effectifs là où ils croient qu’il pourrait se trouver, fait-il valoir. On arrive à un point où Carpentier n’a plus d’avantage, s’il est encore dans le périmètre, car ce serait très difficile de s’en sortir, sans avoir l’air bizarre. »

M. Hébert garde tout de même en tête que Carpentier pourrait avoir réussi à s’évader loin des sites de recherches, même si ça reste une hypothèse peu plausible selon lui.

« C’est très difficile, aujourd’hui, de bouger sans laisser de traces », rappelle-t-il.