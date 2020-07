Rosemont-La-Petite-Patrie : 800 stationnements sur rue retirés d'un coup

Pas moins de 800 places de stationnement ont été retirées sur la rue de Bellechasse, à Montréal, pour l'installation d'une piste cyclable, ce qui a créé un choc chez des habitants du secteur.

«Les résidents de Rosemont sont en colère : depuis le 7 juillet dernier, la rue de Bellechasse de l'est à l'ouest est devenue à sens unique et sans stationnement pour faire place à une piste cyclable à double sens», écrit Marie-France Monette dans une pétition lancée en ligne lundi, et qui avait été signée par 200 personnes vendredi midi.

Cette dernière demande à la Ville de Montréal de ramener les espaces de stationnement qui ont été retirés sur les deux côtés de la rue de Bellechasse lors de l'installation d'un tronçon du nouveau Réseau express vélo (REV) annoncé en 2019 par la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«J'ai eu le choc dans ma face quand le 7 juillet est arrivé», mentionne Mme Monette, qui habite dans le secteur et qui est aussi connue pour avoir joué le rôle de Pascale Cusson dans «Watatatow».

Mme Monette s'attendait au minimum à ce que du stationnement soit maintenue sur un bord de la rue. «Je pense aux familles et aux personnes à mobilité réduite, ils vont faire quoi maintenant?» se questionne-t-elle.

Réservé aux vélos

Avant le début des travaux d'aménagement du REV, les automobilistes pouvaient se garer de part et d'autre de la rue de Bellechasse, entre les rues Chatelain et Saint-Denis. Or, les voies réservées aux vélos d’une largeur de 2,3 à 3 mètres empêchent maintenant le maintien de 800 espaces de stationnement sur les 6 kilomètres de cet axe.

Mme Monette déplore que cette information n'ait jamais figuré clairement dans l'avis qui a été envoyé à plus de 45 000 citoyens par l'arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie en mai dernier. «Certains espaces de stationnement sur les rues de Bellechasse et Saint-Zotique seront retirés», peut-on simplement lire dans le document envoyé par la poste aux Rosepatriens, ce qui ne rend pas l'ampleur de la situation, selon elle.

Ce n'est qu'après le début des travaux de l'aménagement de cette «autoroute à vélos» que la majorité des citoyens ont appris que seuls 20 % des espaces de stationnements existants seraient maintenus sur leur rue. L'information a été abordée lors d'une rencontre d'information publique virtuelle qui se tenait le 20 juin.

La Ville de Montréal soutient que le retrait d’espaces de stationnement a été communiqué aux résidents de manière transparente.

«Les travaux à venir ainsi que le retrait de stationnements ont été communiqués dans un avis distribué au début du mois de mai à plus de 45 000 citoyens de l'arrondissement, et ont été présentés lors de la séance d'information [en ligne] qui s'est déroulée le 20 juin dernier», explique une porte-parole de la Ville de Montréal, Marilyne Laroche Corbeil.

Hausse des déplacements à vélo

Bien que les travaux d'aménagement du REV sur la rue de Bellechasse sont toujours en cours, la Ville a enregistré une hausse des déplacements à vélo sur le couloir cyclable de Saint-Laurent et de Bellechasse. En juin, une moyenne de 5 447 déplacements quotidiens à vélo a été recensée sur cet axe.

Sur la page web de la Vision vélo de l'arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie, consultée vendredi, il n'est pas spécifié que le projet amènerait le retrait de centaines de stationnements sur rue.

Annoncé en grande pompe en 2019 par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le Réseau express vélo (REV) est un projet de 180 kilomètres de voies cyclables réparties sur 17 grands axes montréalais.