Traque de Martin Carpentier: les recherches terrestres suspendues à Saint-Apollinaire

La Sûreté du Québec suspend ses recherches dans le secteur de Saint-Apollinaire pour retrouver Martin Carpentier, en cavale depuis 10 jours.

#Recherches – Martin Carpentier | À ce jour, plus de 1000 signalements validés et 700 adresses fouillées méticuleusement. L’enquête se poursuit. Nous invitons toujours les gens à nous appeler au *4141, au 310-4141 ou encore au 911. https://t.co/OgrjIqkLxh — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) July 19, 2020

Dans un communiqué paru samedi soir, la Sûreté du Québec a annoncé «moduler ses moyens d'enquête» afin de retrouver le fugitif dès maintenant.

«Nous sommes à l’affût de nouvelles informations nous permettant de redéployer nos effectifs dans d’autres secteurs», peut-on lire dans le communiqué.

Depuis le 8 juillet, date à laquelle le véhicule de Martin Carpentier a été retrouvé, plus de 1000 signalements ont été reçus et traités et 700 adresses ont été fouillées par la Sûreté de Québec.