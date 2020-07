Fin des recherches: «Je ne suis pas inquiet» - le maire de Saint-Apollinaire

Au terme de dix jours de recherches infructueuses menées sans relâche à Saint-Apollinaire dans le but de retrouver Martin Carpentier, la Sûreté du Québec (SQ) a décidé d’y mettre fin sur le terrain, hier soir. Le maire de la municipalité de 7000 habitants de Chaudières-Appalaches se dit soulagé.

• À lire aussi: La Sûreté du Québec suspend les recherches terrestres à Saint-Apollinaire

• À lire aussi: Carpentier, l’homme le plus recherché du Québec

• À lire aussi: Sœurs Carpentier: la directrice de Deuil-Jeunesse et Mélissa Bédard célébreront les funérailles

«Les recherches ne pouvaient plus durer durant des jours. Avec tout le travail qui s’est fait sur le terrain, je suis rassuré. Ça va un peu faire tomber le stress des gens. C’est une bonne nouvelle pour moi», soutient Bernard Ouellet.

Le maire n’a pas de crainte pour les Apollinarois. «Le risque zéro n’existe pas, mais je ne suis pas inquiet. Le secteur de Saint-Appolinaire est selon moi bien protégé. Même si les recherches sont terminées, la SQ va continuer à être très présente sur le territoire plus qu’à la normale», croit Bernard Ouellet.

L’élu municipal a appris en même temps que l’ensemble des Québécois que la SQ stoppait ses recherches dans le but d’épingler le Lévisien de 44 ans en cavale depuis le 8 juillet. Ses deux fillettes Norah et Romy ont été retrouvées mortes, le samedi suivant.

«Je respecte ça, chacun son travail. On fait chacun notre boulot et j’ai eu une collaboration merveilleuse de la part de la SQ. J’étais en lien avec les communications, je n’avais pas accès aux enquêteurs», tient-il à préciser.

#Recherches- Martin Carpentier | Une nouvelle photo de l’individu est disponible. Nous rappelons de composer le 911 si vous l’apercevez. Merci de partager. pic.twitter.com/0brjNYDPGz — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) July 17, 2020

Plus dans la région

Bernard Ouellet croit que Carpentier n’est pas terré quelque part à Saint-Apollinaire, qu’il se trouve ailleurs. «Mon feeling après 10 jours, c’est que ce monsieur-là n’est plus dans la région.»

Ses citoyens ne voient peut-être pas les choses du même œil, qu’a-t-il à leur dire?

«Pour les Apollinairois inquiets, on offre du soutien par le CISSS. Les gens plus fragiles et qui ont besoin d’aide, il ne faut pas se gêner, appelez le 811, c’est confidentiel», conseille M. Ouellet. «Je suis disponible personnellement au besoin.»

Le maire de Saint-Apollinaire a un merci tout spécial pour ses citoyens. «On s’en est bien sorti dans ce mautadit contexte-là, dans ce drame. Je les remercie.»

Martin Carpentier mesure 1,78 mètre (5 pi 10 po) et pèse 59 kg (130 lb). Il porterait un t-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes.

Toute personne qui l’apercevrait ou qui détiendrait des informations dans ce dossier est priée de faire le 911 immédiatement.