Fin des recherches terrestres à Saint-Apollinaire: «c’est pas fini tant que c’est pas terminé»

Même si les policiers ont mis fin aux recherches terrestres du côté de Saint-Apollinaire pour retrouver Martin Carpentier, l’enquête n’est pas terminée pour autant.

• À lire aussi: Fin des recherches: «Je ne suis pas inquiet» - le maire de Saint-Apollinaire

• À lire aussi: La Sûreté du Québec suspend les recherches terrestres à Saint-Apollinaire

«Tout porte à croire qu’ils considèrent que M. Carpentier ne serait plus dans le secteur ou, du moins, dans une position qui était non visible, parce qu’avec toutes les technologies qu’ils ont utilisées dans le secteur et toutes les techniques d’enquête qu’ils ont pris, on l’aurait trouvé s’il était là», explique Roger Ferland, ex-enquêteur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Ce dernier croit que les policiers «ont utilisé tout ce qui est possible et nécessaire dans les circonstances» et est convaincu qu’il est maintenant normal que ceux-ci changent de stratégie.

«À un moment donné, il y a une logique. Ça ne sert à rien, quand tu as gratté le terrain, de continuer à creuser si tu t’attends à ne rien trouver là. Tu changes de stratégie, puis tu attends, écoute, regarde, observe ce qui va se passer, mais avec d’autres techniques», affirme-t-il.

M. Ferland est d’avis que le territoire a été passé au peigne fin.

«De façon globale, le grand carré qu’on estimait à 50 km2 était une scène de crime en soi. Alors une scène de crime, on y traite tout ce qu’on a à y traiter, on y fait les recherches qu’on a à y faire, mais une fois que c’est terminé, on la quitte», soutient-il.

Écoutez l’entrevue complète de Roger Ferland dans la vidéo ci-dessus.