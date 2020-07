Montréal pourrait battre un record vieux de 78 ans

La cinquième vague de chaleur qui frappe actuellement le Québec pourrait faire du mois de juillet le plus chaud jamais enregistré à Montréal depuis 78 ans.

Environnement Canada a émis samedi un nouvel avertissement de chaleur pour la métropole, qui durera jusqu’à lundi.

À Montréal, les températures devraient atteindre 34 degrés Celsius dimanche, avec un ressenti de 42, en prenant en compte le facteur humidex.

Il s’agit de la 22e journée de l’année au-dessus des 30 °C, selon le météorologue Gilles Brien.

« Le mois de juillet 2020 s’enligne pour être le plus chaud jamais enregistré à Montréal, depuis qu’il y a des données relevées à Dorval, soit 1942. Si ça continue comme ça, on va terminer le mois avec une température moyenne plus chaude qu’en juillet 2018 », explique M. Brien.

Deuxième record

C’est qu’il y a deux ans, un premier record avait déjà été battu en juillet, alors qu’une température moyenne de 24,2 °C a été enregistrée.

Cette année, même s’il reste encore deux semaines au septième mois, la température moyenne s’élève actuellement à 24,4 °C.

De son côté, Environnement Canada note que la température la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de juillet à Montréal a déjà été battue.

« Le 10 juillet, il a fait 36,1 °C. L’ancien record avait été établi le 21 juillet 2011, à 35,6 °C », décrit Anna-Belle Filion, météorologue pour l’organisation fédérale.

Pour les deux experts, il n’y a presque pas de doute, la fin du mois de juillet devrait être dans la même veine que le début.

Chaleur en août

Et la tendance devrait aussi se maintenir le mois prochain.

« Généralement, quand les mois de juin et juillet sont chauds, le sol gagne de la chaleur et ça se transporte facilement en août. Donc, quand il y a un mois de juillet qui est chaud, il y a environ 70 % de chances que le mois d’août soit aussi au-dessus de la normale », détaille M. Brien.

S’il fait particulièrement chaud à Montréal en ce moment, plusieurs autres régions comme l’Outaouais, les Laurentides et l’Abitibi sont également affectées par ces températures bien au-dessus des valeurs habituelles, affirme Mme Filion.

L’est de la province se situe plus au niveau des températures normales.

Montréal connaît en moyenne neuf jours durant lesquels le mercure dépasse les 30 °C. Avec la journée de dimanche, le total est déjà de 22 pour cette année.