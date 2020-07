Port du masque obligatoire : les clients respectent les consignes

Le port du masque dans les commerces et lieux publics fermés, obligatoire depuis samedi, ne semble pas poser de problèmes dans les établissements de l’avenue du Mont-Royal.

Le «24H» a visité quelques commerces de cette artère du Plateau-Mont-Royal, samedi, et a pu constater que les commerçants n’ont qu’à mentionné la consigne à leurs clients que ces derniers sortent un masque de leur sac et se couvrent le visage avec.

Les mesures sanitaires pour contrer la pandémie de COVID-19 ont été imposées graduellement ce qui a permis autant aux commerçants qu’aux clients d’assimiler les consignes.

Le gérant de la quincaillerie Rona Le Quincailler, Nicolas Allard, assure que la clientèle est très disciplinée. «On a zéro problème. Ce n’est même pas un sujet de conversation, les gens mettent leurs masques. On s’était préparés, on avait nos masques chirurgicaux au cas si quelqu’un n’en avait pas. Les gens ont leur masque, et depuis l’annonce, on a pu voir le port du masque augmenter», lance celui qui travaille à la quincaillerie depuis 20 ans.

Camille Lalancette/Agence QMI

Un employé du Dollar Royal Pierre Jetté remarque aussi que les clients respectent les consignes. «On a rencontré peut-être deux personnes qui n’avaient pas de masque, mais il était dans leur poche. Depuis ce matin, ça fonctionne bien. Au début [du déconfinement], il y avait beaucoup de monde qui venait avec des masques, avant que ce soit obligatoire», ajoute-t-il.

Dans les cafés

Venue travailler au Café Le Placard, Gabrielle Comtois assure qu’elle traîne un masque dans son sac depuis quelques semaines déjà. «C’est bien de pouvoir l’enlever quand on s’installe pour travailler. Je comprends aussi la règle de quand je me lève, je dois mettre mon masque», explique la cliente.

Camille Lalancette/Agence QMI

Le restaurateur du même café, François Audet, note que sa clientèle est différente ces derniers jours. Toutefois, les clients respectent la consigne du port du masque. «J’en ai vendu le plus il y quelques semaines. Ces derniers jours, je vends plus de masques que de café!» lance-t-il en blâmant les vacances de la construction. «C’est peut-être aussi le port du masque obligatoire, ou la piétonnisation de l’avenue Mont-Royal», suppose-t-il.

Camille Lalancette/Agence QMI

Un masque au gym?

Les centres de sport et de musculation doivent, au même titre que les commerces et restaurants, imposer le port du masque à l’intérieur. Le masque peut toutefois être enlevé quand les sportifs font des répétitions à une machine ou s’ils courent sur les tapis roulants.

Camille Lalancette/Agence QMI

«On est obligés de le porter entre les machines et les différentes stations d’exercices. C’est permis de ne pas l’avoir pendant que l’on fait l’exercice. Alors il y a beaucoup d’enlever et remettre. Mais, on désinfecte les machines, alors on a un peu moins de risque de contagion, même si l’on manipule beaucoup le masque», souligne José Charles un membre du Éconofitness sur l’avenue du Mont-Royal.