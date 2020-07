Un apprentissage en mer pour des jeunes

Le voilier ÉcoMaris prendra le large lundi pour mettre avec à son bord, des jeunes qui participent à un programme de réinsertion professionnelle.

Ces apprentis marins comme Julian, il y en aura 12 âgés de 18 à 30 ans qui prendront la mer, en direction de Rimouski.

«En fait, j'ai été dans les cadets de la Marine et j'ai déjà fait beaucoup de voile», lance Mélodie Oliver, une des participantes, qui explique pourquoi elle s’est jointe à l’équipage.

Mélodie souffre de troubles de l'anxiété qui se sont aggravés avec le confinement et la COVID-19.

«Je pense que, être en groupe comme ça, ça va vraiment m'aider à améliorer mon anxiété et aussi à apprendre plus sur moi-même», dit-elle.

Avec elle, Julian Frigon, un autre participant, qui lui est atteint d'une déficience visuelle depuis sa naissance. Il s'apprête à réaliser un rêve.

«Je connais bien l'histoire des pirates, Jack Rackham, Benjamin Hornigold, Barbe Noire. Je suis ici pour voir quelles sont mes limites et voir si je peux les dépasser», mentionne-t-il.

Pendant deux semaines, Mélodie et Julian cohabiteront avec dix autres jeunes au parcours différent.

«On espère qu'on va avoir du bon vent. On a un équipage magnifique qui a l'expérience aussi au niveau de la navigation, mais aussi la sensibilité sociale pour accompagner nos jeunes», raconte Mariano Lopez, l’intervenant psychosocial responsable de la formation.

Naturellement, ils seront tous testés pour la COVID avant de prendre la mer.

Le voilier-école ÉcoMaris et son programme Cabestan ont pour objectif de favoriser l'estime personnelle et approfondir les connaissances nautiques et environnementales.

«Essayer de trouver une nouvelle façon de vie, travailler et apprendre à collaborer, à s'aimer et à voir un futur qui est peut-être différent et souhaitable», ajoute M. Lopez.

Alors que la cohorte de la COVID-19 découvrira le fleuve et les rudiments de la navigation au cours des prochains jours, un autre équipage de voilier EcoMaris prévoit prendre le large en septembre, vers une nouvelle destination.