«Je n’ai jamais eu les comportements qui me sont prêtés»

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a nié catégoriquement les allégations anonymes de nature sexuelle le visant et n'a pas l’intention de céder ses fonctions de leader politique.

«Je ne suis pas la personne que ce récit invente. Je suis un homme imparfait, certes, mais vous ne trouverez personne pour accréditer une pareille allégation», a-t-il lancé au sujet de la publication Facebook apparue tard mardi sur le web.

Selon les allégations, qui n’ont pas été prouvées devant les tribunaux, il aurait embrassé une femme sans son consentement et l'aurait harcelée pour avoir une relation sexuelle, en marge d'un lancement d'album de la chanteuse Isabelle Boulay à la fin des années 1990.

«À la question "est-ce que j’ai toujours été irréprochable à l’endroit des femmes", la réponse, c'est "oui"», a ajouté M. Blanchet dimanche.

Il a du même souffle évoqué la possibilité qu’il entreprenne d’éventuelles «procédures» contre la page Facebook intitulée «Hyènes en jupon», où les allégations ont fait surface. Il a d’ailleurs demandé le retrait de toute «allégation».

Le chef de parti a par ailleurs affirmé n'avoir aucune idée de qui peut être l'auteure ou la source des allégations de nature sexuelle le visant.

«Cette soirée-là n’a pas existé telle que décrite. Ça, c’est très clair», a-t-il martelé.

Appui du caucus

Plus tôt dimanche, le caucus bloquiste a donné son appui unanime à son chef. Les 31 députés du Bloc québécois ont assuré, dans une courte déclaration transmise aux médias, être convaincus «que les allégations anonymes faites contre [Yves-François Blanchet] sont fausses». «Nous le soutenons sans hésitation», ont ajouté les députés.

«Le Bloc Québécois est un défenseur acharné de la société de droit et travaille, depuis sa fondation, à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes du Québec. C’est ce pour quoi nous avons été élus et c’est ce que nous continuerons à faire avec notre chef, Yves-François Blanchet», peut-on lire dans la déclaration.