20 activités culturelles pour des vacances au Québec

Pandémie oblige, des milliers de travailleurs passeront les vacances de la construction à explorer les différentes régions du Québec. Vous avez envie de vous évader, mais vous manquez d’inspiration ? Suivez le guide avec nos 20 suggestions d’activités culturelles.

1. Grease en plein air

Photo courtoisie

La chanson Summer Nights prendra tout son sens jeudi soir avec la présentation du classique Grease au Théâtre Ciné-Parc Royalmount. La projection en plein air sera précédée d’une prestation de chanteurs et danseurs chargés de mettre la table pour l’intemporelle comédie musicale.

Jeudi 19 h 30 au Théâtre Ciné-Parc Royalmount de Montréal

2. Marjo chante au ciné-parc

Photo Agence QMI, Simon Clark

Celle qui va s’en va... au ciné-parc. La fougueuse Marjo sollicitera les klaxons à son tour lorsqu’elle montera sur la scène érigée dans le stationnement du marché Jean-Talon, à Charlesbourg. Maximum 150 véhicules, pas de minimum pour les « hits ».

Vendredi, dans le stationnement du Marché Jean-Talon de Québec

3. Louis-José Houde et Neev

Courtoisie André Beaupré

Les humoristes Louis-José Houde et Neev unissent leurs forces le temps d’une série de soirées d’humour présentées tant à Montréal qu’à Québec. Les deux comiques se succéderont ainsi sur scène pour dérider les spectateurs au cours de ces rares spectacles donnés en salle.

Mercredi au Lion d’Or de Montréal, puis de jeudi à samedi au Théâtre Petit Champlain de Québec

4. Suspect numéro un

Courtoisie

Vous souhaitez vous mettre à l’abri de la canicule ? Ou vous réfugier le temps d’une averse ? Voilà l’occasion parfaite pour découvrir Suspect numéro un, plus récent long métrage du cinéaste québécois Daniel Roby. Le film, mettant en vedette Antoine Olivier Pilon et Josh Hartnett, s’inspire de l’histoire vraie de l’ancien toxicomane Alain Olivier, incarcéré en Thaïlande pendant huit ans.

En salles à travers la province

5. Au ciné-parc avec 2Frères

Photo Pascal Huot

Erik et Sonny Caouette continuent de parcourir la province avec leur tournée de ciné-parcs. Les frangins tenteront d’impressionner les mélomanes de Saint-Félicien ce week-end en puisant dans les titres de leurs trois albums, dont le plus récent, À tous les vents, paru l’hiver dernier.

Samedi, au Ciné-Parc Saint-Félicien

6. Ce soir on char

Photo Agence QMI, Éric Myre

Le Ciné-Parc Saint-Eustache sera l’hôte de deux soirées d’humour, demain et mercredi. Les animateurs Dominic Paquet et Philippe Bond y accueilleront différents invités, tels que Mario Tessier, Jean-Michel Anctil et Cathy Gauthier, afin de dérider les spectateurs installés bien à l’abri dans leur voiture.

Mardi et mercredi au Ciné-Parc Saint-Eustache

7. Imagine Van Gogh

Photo Jean-François Desgagnés

La monumentale exposition immersive Imagine Van Gogh passe l’été à Québec. Les plus beaux tableaux réalisés par le peintre maudit, lors des deux dernières années de sa vie, sont projetés sur d’immenses voiles-écrans dans une ambiance propice au recueillement. Distanciation oblige, il faut réserver et le port du masque est obligatoire.

Jusqu’au 13 septembre au Centre des Congrès de Québec

8. Sous le chapiteau avec Laurent Paquin

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Laurent Paquin passe les vacances de la construction du côté de Saint-Sauveur. Mais pas question de se la couler douce. L’humoriste y présente un spectacle composé de matériel classique et numéros inédits, invitant chaque soir différents copains du milieu pour réchauffer les spectateurs avant son entrée en scène.

Jusqu’au 1er août au Théâtre des Pays d’en haut de Saint-Sauveur

9. Vroom à Orford

Photo courtoisie, Moment Factory

Moment Factory convie les familles à Orford pour vivre une expérience multimédia interactive nouveau genre. Au menu : balade en voiture, jeux de lumière, personnages colorés et courts métrages de l’ONF présentés en formule ciné-parc.

Jusqu’au 2 août au Ciné-Parc Orford

10. À Québec chez Frida Kahlo

Photo Stevens LeBlanc

Le Musée national de beaux-arts du Québec présente l’exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain en mode distanciation physique. Le port du masque y est bien sûr obligatoire, et il est préférable de réserver sa place en ligne dû au fort achalandage.

Jusqu’au 7 septembre au Musée national des beaux-arts de Québec

11. Marc Dupré à Saint-Félicien

Photo Pascal Huot

Il reste une seule occasion de voir Marc Dupré sur scène avant qu’il n’amorce les tournages de sa nouvelle émission, En studio. Le chanteur sera de passage à Saint-Félicien vendredi, armé de sa guitare et de ses « hits », pour un tout dernier concert en mode ciné-parc.

Vendredi, au ciné-parc Saint-Félicien

12. Une soirée au Bordel

Photo tirée de Facebook

Envie de vous changer les idées et de rire entre amis ? Ça tombe bien, le Bordel Comédie Club a récemment rouvert ses portes. Déjà limitées, les places se font toutefois encore plus rares aujourd’hui ; la capacité des lieux a été réduite à 50 spectateurs admis, mesures de distanciation physique obligent. Bref, on réserve nos places sur le web.

Plusieurs soirs par semaine, au Bordel Comédie Club

13. Geneviève Jodoin en tournée

Photo Jean-François Desgagnés

Après avoir donné cinq spectacles en mode ciné-parc avec Laurence Jalbert, la gagnante de l’édition 2019 de l’émission La Voix poursuit sa route en solo. Elle montera sur scène à Péribonka, à Tadoussac et au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier au cours des deux prochaines semaines.

Les 31 juillet à Péribonka, 1er août à Tadoussac et 2 août à Port-Cartier

14. Fauv s’installe à Drummondville

Photo courtoisie, Eva Blue

Fort de son succès à Montréal, le Festival au volant met le cap sur Drummondville cette semaine. Mehdi Boussaidan et les Denis Drolet piloteront chacun leur soirée d’humour, présentée devant une mare de pare-brise.

Vendredi et samedi au Centrexpo Cogeco de Drummondville

15. Sur la route avec Simon Kearney

Photo courtoisie

Simon Kearney sillonnera l’Est-du-Québec cette semaine avec, dans ses valises, sa « pop’n’roll » déclinée sur les albums Maison ouverte et La vie en mauve.

Les 21 juillet (Petite-Vallée), 22 juillet (Rivière-du-Loup), 24 juillet (Port-Cartier) et 25 juillet (Péribonka)

16. Comédie sur l’herbe

Le Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans présente chaque semaine une soirée de lectures de courtes pièces comiques à la belle étoile. Arrivez tôt, chaises en mains, puisque la limite de spectateurs est limitée à 50. Aucune réservation et, en cas de pluie, les spectacles sont remis au lendemain.

Tous les vendredis soirs au Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans

17. Sara Dufour fait son chemin

Photo courtoisie, Daniel Robillard

La pétillante Sara Dufour est très occupée cet été avec des concerts un peu partout au Québec. Dans les prochains jours, on pourra entendre son country-folk un peu déjanté et ses histoires rocambolesques à Amqui, à Petite-Vallée, à Rivière-du-Loup et à Saint-Fabien.

Les 25 juillet à Amqui, 26 juillet à Petite-Vallée, 29 juillet à Rivière-du-Loup et 30 juillet à Saint-Fabien

18. De Montréal au Pérou

Photo courtoisie

Depuis sa réouverture le mois dernier, le musée Pointe-à-Callière de Montréal permet au public de s’évader, notamment grâce à son exposition Les Incas... c’est le Pérou !

Tout l’été au Musée Pointe-à-Callière

19. Phillipe-Audrey Larrue-St-Jacques

Photo courtoisie, Myriam Frenette

La série Rencontre essentielle du ROSEQ propose beaucoup de spectacles de musique, mais l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques présentera quant à lui Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour. On pourra le croiser des Îles-de-la-Madeleine à Amqui au cours des prochains jours.

Les 23 juillet aux Îles-de-la-Madeleine, 28 juillet à Saint-Fabien, 29 juillet à Petite Vallée, 30 juillet à Gaspé, 31 juillet à Paspébiac et 1er août à Amqui

20. Trio comique à Longueuil

Photo Pierre-Paul Poulin

Louis T., Julien Lacroix et Jo Cormier monteront tour à tour sur la scène de la salle Fenplast, sur la Rive-Sud, pour une unique soirée. Chaque comique disposera de 20 minutes pour faire rire les spectateurs, bien évidemment distanciés les uns des autres.

Le 29 juillet à la Salle Fenplast de Longueuil