Face à la crise des vocations, le Vatican réforme les paroisses

Confronté à une crise des vocations et de la pratique, le Vatican a rendu publiques lundi des directives pour réformer les paroisses, encouragées à renoncer à l'obole et à faire célébrer des cérémonies religieuses par des laïcs.

Le Vatican souligne que le document en question n'introduit aucune nouvelle législation dans la vie de l'Église.

Rappelant «la gratuité» de l'Église, les directives soulignent que «l'offrande destinée aux prêtres qui célèbrent la messe (...) doit être de la part du donateur un acte libre, laissé à sa conscience (...) et non un prix à payer ou une taxe à exiger, comme s'il s'agissait d'un impôt sur les sacrements».

«Dans tous les cas, en matière d'offrandes, on écartera absolument jusqu'à l'apparence de commerce ou de trafic», insiste le document, sonnant le glas des divers tarifs des cérémonies religieuses.

Les directives abordent également le sérieux problème de la baisse constante du nombre des prêtres, ouvrant à la possibilité pour les laïcs de célébrer certaines cérémonies religieuses, à la suite d'une décision de l'évêque local et sous la responsabilité du curé.

«L'évêque peut (...) confier officiellement quelques charges aux diacres, aux personnes consacrées ainsi qu'aux fidèles laïcs, sous la conduite et la responsabilité du curé», annonce le Vatican.

Il s'agit toujours d'exceptions, mais un laïc peut s'occuper de mariages, de «la célébration d'une liturgie (...) l'administration d'un baptême (...) la célébration du rite des obsèques», dans le respect des règles de l'Église.

La paroisse, dont l'objectif est de «rendre l'Évangile proche du peuple (...) est appelée aujourd'hui à tenir compte d'une caractéristique particulière du monde actuel où la mobilité accrue et la culture numérique ont repoussé les frontières de l'existence», rappelle le Vatican.

«La paroisse est appelée à saisir les signes des temps pour adapter le service qu'elle doit rendre aux exigences des fidèles et aux changements historiques», insiste le Vatican.

Ces temps nouveaux demandent donc une réponse différente de l'Église qui est elle aussi confrontée aux retombées économiques négatives de la pandémie de COVID-19

«Le pasteur, qui sert le troupeau avec une générosité gratuite, est tenu en même temps de former les fidèles afin que chaque membre de la communauté se sente impliqué de manière responsable et directe pour subvenir aux besoins de l'Église à travers les diverses formes d'aide et de solidarité», précise dans ses directives le Vatican.

«La paroisse reste une institution incontournable pour la rencontre et la relation vivante avec le Christ et les frères dans la foi. Mais il est tout aussi vrai qu'elle doit être constamment confrontée aux changements qui s'opèrent dans la culture actuelle et dans la vie des personnes», conclut-il.