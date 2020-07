La tournée «Révolution» remise à 2021

Musicor Spectacles a annoncé lundi le report complet de toutes les représentations de la tournée «Révolution» à 2021.

«Avec les mesures gouvernementales actuellement en vigueur, il est difficile d’imaginer une reprise de la tournée à l’automne, d'autant plus que les répétitions précédant ces spectacles devaient avoir lieu cet été», indique l’organisation dans un communiqué, en précisant que le spectacle réunit une vingtaine de danseurs, en plus du maître Jean-Marc Généreux, et que la consigne de distanciation physique de deux mètres devient ainsi impossible à respecter sur scène.

Déjà reportées deux fois, plus tôt cette année, en raison de la pandémie, les représentations de «Révolution en tournée» sont donc remises à 2021. Si tout va bien, la troupe devrait fouler les planches du Théâtre St-Denis, à Montréal, du 4 au 7 et du 11 au 14 février, et du Théâtre Le Capitole, à Québec, du 4 au 7 mars. Des rendez-vous sont également prévus à Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay.

Les détenteurs de billets pour ces spectacles sont priés de conserver leurs billets originaux, qui seront honorés aux nouvelles dates. Pour connaître le calendrier exact de la tournée réaménagée et autres modalités, visitez le site revolutionentournee.com.

Lancé en février dernier, le spectacle «Révolution en tournée» a écoulé plus de 50 000 billets jusqu’à maintenant.