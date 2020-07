Le Griffintown Hôtel: un nouvel appart-hôtel à Montréal

Le Griffintown Hôtel, le plus récent établissement hôtelier de la métropole, a accueilli ses premiers clients le 1er juin, en pleine pandémie de COVID-19.

L’établissement mise non pas sur des chambres individuelles, mais sur des appartements complets d’une ou deux chambres pour ses invités.

Photo courtoisie

Les appartements, qui font de 395 à 845 pieds carrés, sont installés dans une nouvelle tour de 14 étages sur la rue des Bassins, près du carrefour des rues de la Montagne et Wellington. Beaucoup d’ensembles immobiliers sont en train d’être réalisés à proximité, dont la phase 5 de W Griffintown et la phase 3 de Gallery.

Chaque appartement du Griffintown Hôtel est équipé d’une cuisine complète avec lave-vaisselle ainsi que d’une laveuse-sécheuse. La déco se veut moderne et épurée.

«Nous sommes précurseurs à Montréal avec nos appartements complets en formule hôtelière. Nos clients peuvent sauver des coûts en faisant leur propre nourriture et leur lavage eux-mêmes», a dit à l’Agence QMI Laura-Michèle Grenier Martin, directrice générale du Griffintown Hôtel.

Photo courtoisie

Selon elle, le concept d’appart-hôtel peut intéresser à la fois les touristes - largement absents cet été, COVID oblige -, les travailleurs qui sont de passage à Montréal pour réaliser un contrat, des sinistrés qui ont besoin d’un hébergement temporaire ou des gens qui sont en convalescence.

«Il y a quelques touristes à Montréal, et ils peuvent profiter d’une ville avec moins de trafic et moins de gens, a indiqué Mme Grenier Martin. Parmi nos clients jusqu’à maintenant, il y a majoritairement des travailleurs qui n’ont pas le choix de venir à Montréal et qui ont le goût d’être autonomes».

Photo courtoisie

Le quartier Griffintown a bien entendu l’avantage d’être situé à proximité du canal de Lachine, près du Vieux-Montréal et du centre-ville.

La directrice générale, qui dirige en ce moment une équipe d’une quinzaine de travailleurs, affirme que les bonnes habitudes sanitaires prises dès le départ en raison de la crise sanitaire donnent un avantage à son établissement.

Photo courtoisie, lefar.ca

«Ça fait partie de notre culture. Ça prend plus de temps, mais c’est rentré dans nos normes», a-t-elle indiqué.