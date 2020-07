Les touristes nombreux à visiter l'Archipel-de-Mingan

De nombreux touristes ont mis le cap sur le parc national de l'Archipel-de-Mingan, sur la Côte-Nord, au grand bonheur des gestionnaires du parc fédéral et des entreprises de transport par bateau.

«Il y a beaucoup de visiteurs. Les gens s’informent beaucoup sur les services disponibles à l’Archipel-de-Mingan, a expliqué le gestionnaire de l’unité de Mingan de Parcs Canada, Dany Lebrun. Ce qu’on entrevoit au cours des prochains jours et des prochaines fins de semaine, c’est très encourageant. Pour les campings et les tentes, on attend des niveaux très élevés d’occupation. C’est stimulant pour l’industrie touristique. Il y a trois ou quatre semaines, on se demandait si on allait avoir une saison touristique.»

La majorité des lieux et services sont accessibles, malgré les contraintes liées à la COVID-19.

Pour respecter les règles de distanciation, les activités d’interprétation se déroulent dans des endroits plus aérés et leur durée est moins longue.

Pour l’hébergement en tente prête à camper, un délai de 24 heures entre chaque séjour a été établi.

La compagnie Les Entreprises touristiques Loiselle opère deux bateaux et peut transporter 72 personnes par jour dans l'archipel. Son carnet de réservation est complet jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

«Cette année, c’est exceptionnel», s'est réjouie la propriétaire de l'entreprise familiale, Suzie Loiselle. «On a une très belle température. Il y a beaucoup de monde. Je suis complète pour la semaine. J’ai de disponibilité à partir de samedi.»

L’Archipel-de-Mingan accueille chaque année environ 40 000 visiteurs. Il est probable que Parcs Canada n’atteigne pas ce nombre de visiteurs cette année, parce qu’il n’y aura pas d'escale de croisiéristes internationaux.