Martin Carpentier le «casse-tête» de la SQ

Martin Carpentier demeure introuvable. Les recherches terrain afin de localiser le Lévisien de 44 ans sont interrompues, mais la Sûreté du Québec (SQ) assure que le père des petites Romy et Norah est encore un individu recherché sans relâche depuis 12 jours.

«Les recherches terrestres ne sont qu’une facette de l’enquête qui s’active toujours. Nous avons reçu près de 1000 informations de la population qui ont été vérifiées par les enquêteurs», fait savoir Guy Lapointe, capitaine et directeur des communications à la SQ.

Passés au peigne fin

Quelque 720 dépendances, chalets et propriétés ont été fouillés par les policiers de la SQ dans le triangle Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Laurier-Station dans Chaudière-Appalaches afin de retrouver le fugitif.

«Tout ce qui devait être fait l’a été. Ça ne veut pas dire que l’on ne peut pas y redéployer des effectifs. Ce n’est absolument pas un signe que l’on baisse les bras, que l’on abandonne, loin de là», précise Guy Lapointe.

Mort ou encore en cavale?

La SQ envisage dans ses hypothèses d’enquête que Carpentier puisse être dans un autre secteur que dans le triangle quadrillé la semaine dernière, mais garde en tête d’autres avenues.

«Le secteur est densément boisé. Même avec tout le déploiement policier, c’est tout à fait possible que l’individu y soit encore. Est-il décédé? Toujours en cavale? Blessé? On ne connait pas son état de santé. On n’exclut pas qu’il s’y trouve toujours», formule le policier Lapointe.

Épuisé et sans ressource

Malgré le fait que Martin Carpentier se soit introduit dans au moins une dépendance afin probablement d’y glaner des objets de première nécessité, la SQ jauge que sa fuite ne peut durer éternellement.

«On considère qu’il est un individu qui a peu de ressources à sa disposition, pas de nourriture. Ça dure depuis des jours, c’est extrêmement épuisant. On ne croit pas qu’il puisse tenir encore des jours et des semaines», avance Guy Lapointe.

Apparence différente

Martin Carpentier mesure 1,78 m (5 pi 10 po) et pèse 59 kg (130 lb). Il porterait un t-shirt gris, des jeans et possiblement des lunettes. Toutefois, il a pu récupérer des vêtements dans sa cavale.

«Il faut rappeler que son apparence a probablement changé. Il a peut-être une barbe, il porte peut-être une casquette. Il va tenter de dissimuler ses traits. Dans le doute, si les gens croient l’apercevoir, qu’il correspond à la description, il faut immédiatement communiquer avec nous», souligne le directeur des communications de la SQ.

Guy Lapointe soutient que bien que les recherches terrain sont interrompues, les effectifs de la patrouille sont augmentés. «La présence policière sera très importante dans le secteur» qui faisait l’objet de recherches.

«Il manque des morceaux»

La SQ s’active à revoir toute l’information fournie par les citoyens. «C’est comme un très gros casse-tête auquel il manque des morceaux. On est à travailler à comment on peut réorienter les choses», expose le capitaine Lapointe.

Ce dernier demande aux gens de continuer à partager de l’information avec la SQ. Guy Lapointe rappelle que leur aide est cruciale.

«Continuez à être à l’affût. N’hésitez pas à communiquer avec nous. Parfois, une information semble très anodine pour la personne qui la détient, mais peut être névralgique pour nous.»

Stratégie d’enquête

La Sûreté du Québec s’est faite avare d’entrevues et d’informations concernant l’enquête Carpentier au cours du weekend. Guy Lapointe en dévoile le pourquoi.

«Il faut trouver l’équilibre. Je comprends que les gens veulent savoir, qu’ils sont curieux. Or, on ne peut exposer publiquement toutes nos stratégies d’enquête. Il ne faut pas exclure que l’individu recherché ait peut-être accès à un téléviseur, une radio, un cellulaire. Ce qui doit nous guider, c’est la pérennité de l’enquête. La priorité est de le retrouver», conclut le capitaine de la SQ.

Martin Carpentier est en fuite depuis le 8 juillet. Ses deux fillettes Norah et Romy ont été retrouvées mortes, le samedi suivant.

Toute personne qui apercevrait Martin Carpentier ou qui détiendrait des informations dans ce dossier est priée de contacter immédiatement le 911.