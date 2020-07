Plans chamboulés pour des agriculteurs cette année

L’arrivée tardive des travailleurs étrangers dans les fermes à cause de la COVID-19 chamboule les plans des agriculteurs québécois.

Chaque année, la Ferme Manicouagan, établie à Pointe-Lebel, près de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, peut compter sur l’aide de deux travailleurs mexicains pour la récolte dans les champs. Habituellement, ces travailleurs étrangers demeurent à Pointe-Lebel de mai à décembre, mais cette année, c’est différent. La COVID-19 et des erreurs administratives ont retardé l’arrivée de cette main-d’œuvre.

«Les processus ont commencé [...] de notre côté à savoir où était rendu notre dossier. Mais là, en plein COVID, avec le télétravail, ç’a été très long avant qu’on ait des réponses [...] pour se rendre compte qu’on n’était pas rendu loin dans notre demande. On a perdu un peu de temps aussi avec tout ça», a expliqué Julie Bérubé, de la Ferme Manicouagan.

Finalement, les deux Mexicains sont arrivés il y a une semaine et ont été placés en quarantaine. Ils attendent toujours les résultats de leur test pour savoir s’ils ont oui ou non contracté le coronavirus.

«Fin juin, on ne savait pas encore s’ils allaient venir! s’est exclamée Julie Bérubé. On a su dernièrement que ça allait fonctionner. Et honnêtement, j’y ai cru seulement la journée où l’avion atterrissait au Québec. On avait au compte-goutte des informations sur leur arrivée, leur heure de vol... C’était difficile cette année.»

Heureusement, ces deux mois de retard ont été comblés par l’embauche de quatre travailleurs et beaucoup de bénévolat. Ces embauches supplémentaires auraient été nécessaires même sans la COVID-19, parce que la ferme avait prévu produire davantage cette année pour faire face à la demande grandissante.