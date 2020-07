Violent incendie à Trois-Rivières

Plusieurs familles de Trois-Rivières en Mauricie se retrouvent à la rue à la suite d'un incendie dans un immeuble à logements de la rue Sainte-Cécile, lundi matin.

Une explosion a précédé l'embrasement généralisé.

«J'ai ouvert la porte et j'ai vu les flammes! J'ai crié ''Au feu!'', j'ai cogné chez la voisine et j'ai eu le temps de sortir en robe de chambre», raconte un locataire.

«En quelques minutes seulement j'ai vu les flammes et la partie arrière s'est écroulée. On attend la Croix-Rouge, on n'était pas assuré. On a tout perdu», lance un autre locataire.

L'incendie s'est déclenché vers 5h, lundi matin. Quelques minutes après leur arrivée, les pompiers ont demandé une cinquième alarme pour que tous les effectifs soient dépêchés sur les lieux. Une quinzaine de locataires ont dû être évacués. Heureusement, personne n'a été blessé. Seulement un pompier a dû recevoir des soins pour un coup de chaleur.

«C'est mon chum qui ma réveillé en criant ''au feu''. J'ai eu le temps de sauver des chats et c'est tout. Ça faisait deux ans que j'habitais là», souligne une locataire assise sur le trottoir.

La thèse criminelle écartée

L'opération a pris de longues heures. Puisque le panache de fumée était dense et les foyers d'incendie difficilement accessibles. Un large périmètre de sécurité a été mis en place. Pour rendre leur travail plus efficace, les pompiers ont utilisé un drone.

«Ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble du travail de nos équipes. Particulièrement sur le toit, d'autant plus que c'est une place qui cause souvent des problèmes. Il faut comprendre que les pompiers travaillent avec une vision tactique, donc avec les images du drone dans le poste de commandement, on peut ajuster l'emplacement de nos équipes», explique le chef de division du Service sécurité incendie Trois-Rivières, Carl Boulianne.

Le Service de sécurité incendie de Trois-Rivières mène l'enquête pour déterminer la cause. La thèse criminelle était écartée.