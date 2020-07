Des terrasses publiques pour inciter les gens à revenir au centre-ville de Montréal

La Ville de Montréal prévoit injecter 400 000 $ pour aménager des terrasses publiques dans le centre-ville de Montréal pour inciter la population à fréquenter ce secteur délaissé depuis la crise de la COVID-19.

Des espaces publics seront notamment aménagés aux Jardins du Centre St. Jax, à la Place d’Youville, à l’angle des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque, sur la place des Festivals et aux Jardins Gamelin.

Joël Lemay / Agence QMI

Cette annonce de la Ville vise à relancer le centre-ville durement affecté par la crise.

Ces aménagements seront en place dès le 31 juillet jusqu’à l’automne. Cette initiative est pour éviter les attroupements et favoriser la déambulation.

Joël Lemay / Agence QMI

Le plan de relance du centre-ville prévoit des activités d’œuvres et de parcours qui permettront la découverte de l’espace urbain. La Ville de Montréal a remarqué que les Montréalais désertaient le centre-ville, elle souhaite redonner le goût au Montréalais de profiter de sept grandes terrasses et places publiques extérieures.

Il y aura aussi des animations culturelles avec la participation de Patrick Watson, Le Monastère et XP_MTL, Multicolore, La Pépinière et six artistes de MU.