Encore des mois avant l’élaboration d’un vaccin

Le réel espoir de vaincre la COVID-19 passe par le travail colossal qui est accompli pour en arriver à l’élaboration d’un vaccin. Des recherches au Royaume-Uni ainsi qu'en Chine suscitent même l'espoir d'atteindre ce but d'ici la fin de l'année.

• À lire aussi: Deux projets de vaccins «produisent une réponse immunitaire»

• À lire aussi: Vaccins contre le coronavirus à prix coûtant? Non, disent trois fabricants

«Ça va prendre au moins jusqu'à la fin de cette année pour que les études de phase 3 se conduisent et puissent être finies et analysées. Et éventuellement, il faut procéder à la fabrication de vaccins. C'est en admettant que tout se passe bien», relativise la Dre Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM.

N’empêche, les plus récentes nouvelles sont encourageantes. Actuellement, 250 recherches sont menées dans le monde afin de développer un vaccin et les résultats seraient prometteurs au Royaume-Uni, où des scientifiques de l'Université d'Oxford ont mené des essais cliniques sur 1077 adultes de 18 à 55 ans qui n'ont jamais été infectés par le coronavirus.

Les scientifiques n’ont observé aucun effet secondaire grave chez les participants et le vaccin a stimulé la production d'anticorps.

«Ils ont démontré qu'il y a une réponse immunitaire qui semble satisfaisante. Mais entre avoir des anticorps et avoir une bonne protection, parfois, la nature nous réserve des surprises», note le Dr Gaston De Serres, épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Cette pharmaceutique croit que le vaccin sera disponible d'ici la fin de 2020. Des gouvernements y croient aussi et ont réservé un total de deux milliards de doses.

Pendant ce temps, en Chine, une pharmaceutique associée à un groupe de recherche militaire a administré un vaccin à 500 personnes, lors d'essais cliniques, et il y aurait eu une grande réaction immunitaire. Le vaccin chinois utilise un adénovirus responsable du rhume chez l'homme, alors que celui fabriqué au Royaume-Uni se sert de celui qui cause le rhume chez le singe.

«Les adénovirus, ce sont des vecteurs qui causent peu de maladies chez l'humain et dans lesquels on peut insérer la protéine du coronavirus que l'on veut présenter au système immunitaire», explique la Dre Tremblay.

Si les résultats sont encourageants, il faudra maintenant aller plus loin dans les essais cliniques.

«Il faut des dizaines de milliers de personnes, rappelle le Dr De Serres. Il faut que ces personnes-là, certaines d'entre elles soient infectées par la maladie pour qu'on voie si chez les vaccinés le risque est plus faible que chez les non-vaccinés.»