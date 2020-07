Le paiement minimum augmente le 1er août

Le paiement minimum des cartes de crédit augmentera le 1er août, pour passer à 2,5 % du solde.

Il s’agit de la première augmentation d’un demi-point prévue par la Loi sur la protection du consommateur, afin de porter en 2025 à 5 % le paiement minimum.

Cette mesure s’applique aux contrats de carte de crédit signé avant le 1er aout 2019. Les nouveaux contrats sont déjà assujettis au paiement minimum de 5 %.

À titre d’exemple, pour une carte avec un solde de 1000 $ et 19,9 % de taux d’intérêt, le remboursement avec des paiements minimums à 2,5 % prendrait 14 ans et 7 mois et 1443, 99 $ d’intérêts. À 5 % du montant, le remboursement se ferait en 6 ans et 441,87 $ d’intérêts.

L’Office de la protection du consommateur a rappelé que cette augmentation a pour but de prévenir le surendettement et que les personnes qui ont de la difficulté à faire ces paiements doivent le considérer comme un signal pour demander conseil auprès des spécialistes en finances personnelles qui œuvrent au sein d’associations de consommateurs.