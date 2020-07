Miser sur un match sportif en cours est maintenant possible

Les amateurs de paris sportifs peuvent désormais miser sur leur équipe sportive préférée, même pour des rencontres déjà en cours.

C’est ce qu’a indiqué mardi Loto-Québec, qui a bonifié l’offre de son produit Mise-o-jeu en ligne pour rehausser l’expérience des joueurs de paris sportifs traditionnels sur internet.

Ainsi, tant et aussi longtemps que l’arbitre n’a pas sifflé la fin d’un match comme ceux de l’Impact de Montréal ou du Canadien, il sera notamment possible de tenter sa chance. Il était impossible de faire un tel pari avant puisqu’il fallait absolument que la partie ne soit pas commencée.

«La majorité des questions sera semblable à ce qui était déjà offert par Mise-o-jeu», a-t-on toutefois précisé du côté de la société d’État. Il ne s’agira donc pas de paris rapides ou inusités, comme c’est le cas en Europe notamment. «Les parieurs devront toujours choisir un minimum de deux paris, ou des paris à deux éventualités», a-t-on fait savoir.

L’option sera offerte en ligne sur miseojeu.com, et ce, pour presque tous les sports, dont le soccer, mais aussi, le baseball, le basketball, le football, le sport électronique et le hockey.

Les parieurs pourront ainsi se mouiller en donnant le gagnant du match, le total de buts (ou de points) dans le match, ou l’équipe qui fera le plus de lancers au but, entre autres. On aussi précisé que les cotes évolueront au fur et à mesure que les matchs seront disputés, et en fonction de leur déroulement.

Loto-Québec insiste pour dire qu’il n’est pas question de miser sur quel joueur va marquer le prochain but par exemple, ou quel joueur va avoir la prochaine punition.

«Avant le match, la victoire de Montréal face à Boston est cotée à 1,50, contre 2,20 pour la victoire de Boston. Après 10 minutes de jeu, Boston a marqué 2 buts. Sa cote pour la victoire descend donc à 1,50, tandis que celle de Montréal s’élève à 2,20. À ce moment, un joueur pourrait choisir de miser 10 $ sur la victoire de Montréal. Si Montréal l’emportait, il gagnerait 22 $ (plutôt que 15 $ s’il avait parié avant le début du match).»

Par ailleurs, Loto-Québec a aussi annoncé la disponibilité de «l’encaissement anticipé», une option qui permet aux parieurs de sécuriser une partie de ses gains ou de récupérer une partie de sa mise. Encore là, cette offre est disponible seulement en ligne.

Ainsi, si un joueur parie sur deux matchs, une victoire de l’équipe A, un jour, et une victoire de l’équipe B, le lendemain. S’il a réussi son pari du premier match, il lui sera possible dans certaines conditions de modifier sa mise au jeu pour minimiser ses risques pour la deuxième partie.