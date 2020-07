Recherché pour avoir tenté de tuer un ado à Gatineau en lui fonçant dessus

La police de Gatineau a demandé au public d'ouvrir l'œil afin de retrouver une voiture qui a servi à foncer délibérément sur un adolescent de 17 ans en juin dernier, le blessant grièvement à la tête.

Selon ce qu'a expliqué la police de Gatineau, les suspects, qui étaient au volant d'une voiture Mercedes-Benz C230 2005 de couleur grise, auraient d'abord délibérément foncé sur la voiture des victimes – un frère et une sœur – à la suite d'une altercation survenue sur le chemin d'Aylmer le 3 juin dernier.

Puis, les victimes ont décidé de s'éloigner en tournant sur la rue de Honfleur, où elles se sont arrêtées et ont débarqué de leur voiture pour évaluer les dégâts. Pendant que la conductrice examinait son véhicule, celui des suspects est revenu et a accéléré sur une centaine de mètres, fonçant droit vers elle.

«Le frère a poussé sa soeur pour lui éviter d'être frappée. Le jeune homme a alors été happé et projeté plusieurs mètres plus loin, hors de la chaussée. [...] L'impact a été d'une telle force que les souliers de la victime sont restés sur la chaussée», a détaillé la police de Gatineau, en précisant que le jeune homme a été gravement blessé à la tête, mais que sa vie n'était pas menacée. Il tente toujours, un mois et demi plus tard, de se remettre de ses blessures.

Les suspects ont pris la fuite sans s'arrêter.

La police demande donc à la population qui aurait aperçu le véhicule de bien vouloir partager ses informations. La Mercedes pourrait être tachée de peinture blanche sur l'aile avant, côté conducteur, et surtout pourrait présenter d'importants dégâts sur le capot.

Il est possible que l'auto ait été remisée ou réparée. La police demande d'ailleurs tout particulièrement aux garagistes qui détiendraient de l'information de bien vouloir communiquer avec elle.

Toute personne sachant quelque chose qui pourrait permettre de faire avancer l'enquête est invitée à appeler au 819 243-INFO (4636), option 5.