Réouverture prochaine de la Société de Saint-Vincent de Paul de Jonquière

Le comptoir vestimentaire de la Société de Saint-Vincent de Paul de Jonquière peut finalement rouvrir ses portes, bien après plusieurs organismes similaires dans la région.

Les responsables ont obtenu mardi matin l’autorisation de la ville de Saguenay.

L’organisme avait hâte de rouvrir et surtout était prêt à ouvrir ses portes. Plusieurs mesures seront mises en place. Les dons de vêtements seront mis en quarantaine et des flèches seront apposées au sol. C’est un soulagement puisque le magasin déborde de vêtement d’été et c’est bouleversant pour l’organisme de ne pas pouvoir aider des familles dans le besoin. Pour la vice-présidente de l’organisme Marielle Lapointe, «si l’ouverture ne se faisait pas dans les prochains jours, il aurait peut-être fallu jeter des vêtements d’été». Pour la bénévole, Lyne Côté, « lors de l’incendie de la semaine passée survenu à Jonquière, ça fend le cœur de ne pas pouvoir s’avancer et aider puisqu'on était fermé».

L’ouverture de l’organisme était demandée par plusieurs personnes. Évidemment, d’un côté, il y a les clients qui ont besoin de l’aide de l’organisme. De l’autre, il y a les organismes de Jonquière. En effet, la Société de Saint-Vincent de Paul remet ses profits d’environ 40 000 $ annuellement dans la communauté. La fermeture des dernières semaines a causé une perte de revenus de 20 000 $ pour l’organisation.

La ville de Saguenay mentionne qu’un protocole devait être respecté afin de permettre l’ouverture de l’organisme. En aucun cas, la municipalité ne souhaitait empêcher la Société de Saint-Vincent de Paul d’offrir son service à sa clientèle.

La Société de Saint-Vincent de Paul de Jonquière rouvrira ses portes dès la semaine prochaine.