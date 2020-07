Trahi par son ADN 35 ans après son crime

Un Américain de 55 ans vient d’être accusé de meurtre au premier degré, 35 ans après les faits.

Les autorités de l’Oklahoma ont tenu un point de presse ce mardi pour expliquer qu’ils avaient arrêté et accusé Earl Wilson, 55 ans, pour le meurtre de Paul Aikman en septembre 1985.

Selon le procureur Mike Hunter, les policiers avaient identifié un ADN sur plusieurs mégots de cigarette ramassés sur les lieux du crime.

Ils avaient aussi trouvé une ou plusieurs empreintes palmaires, sans pouvoir cependant les relier à un suspect, rapporte CNN.

Ce n’est que l’an dernier, lorsque Wilson a été condamné à une peine de prison pour agression sexuelle qu’ils ont pu relier les deux ADN.

Une prise d’empreintes leur a confirmé qu’il s’agissait bien de l’homme qui avait poignardé à mort Paul Aikman le long de l’autoroute Turner Turnpike.

«Les avancées technologiques dans la recherche d’ADN aident les enquêteurs à avoir un œil nouveau sur certains dossiers difficiles. Ce n’est pas parce qu’on parle plus de ces affaires que plus personne ne travaille dessus. Même après plus de 30 ans», a dit le procureur Mike Hunter.

Le directeur du bureau d’enquête de l’Oklahoma, Ricky Adams, a dit de son côté espérer que l’arrestation de Wilson apportera «un peu de paix» à la famille de la victime.