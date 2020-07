Un conseiller de François Legault critique la Chine

L’arrogance, l’agressivité et l’autoritarisme de la Chine doivent être endigués par l’Occident, selon un conseiller spécial de François Legault, critiqué pour sa franchise par des experts.

«Les pays occidentaux sont mûrs pour mettre en place une politique de “containment” [endiguement] de la Chine», a écrit sur les médias sociaux Stéphane Gobeil lundi en fin de journée. L’endiguement est une stratégie adoptée par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour stopper la progression de la zone d’influence de l’Union soviétique.

Elle serait maintenant nécessaire en raison de «l’arrogance, de l’agressivité, de l’autoritarisme», mais également «de l’annihilation de peuples (Tibet, Chine), de l’impérialisme, du vol de la propriété intellectuelle, destruction de planète, etc», a ajouté M. Gobeil. Ce dernier a souligné au Journal qu’il a écrit ce message en tant que citoyen.

Faux-pas

Pour Jocelyn Coulon, un spécialiste de politique internationale qui a conseillé l’ex-ministre des Affaires étrangères canadiennes Stéphane Dion, il s’agit d’un faux-pas. «Quand on est conseiller, on ne peut plus parler comme un citoyen», indique-t-il. «C’est à se demander si le PM partage les ruminations de son conseiller», a-t-il ajouté.

À son avis, plusieurs critiques formulées par M. Gobeil peuvent également s’appliquer aux États-Unis. «La politique étrangère américaine est assez arrogante, agressive et impérialiste», souligne-t-il : Obama a dû offrir ses excuses à la chancelière allemande, car elle était écoutée par les espions américains; près de 200 000 personnes sont mortes en Irak en raison de la guerre menée par les États-Unis; les américains se sont retirés de l’accord de Paris sur le climat.

Domination de la Chine

Loïc Tassé, politologue spécialiste de la Chine et chargé de cours à l’Université de Montréal, est quant à lui en accord avec M. Gobeil, mais croit toutefois qu’il aurait dû garder le profil bas.

«Ce qu’il décrit est de plus en plus consensuel parmi les spécialistes de la Chine. Un rapport du Sénat américain diffusé mardi met en garde le monde entier contre la domination numérique de la Chine», souligne-il. «Mais c’est malhabile pour un conseiller de s’épivarder là-dessus sur les médias sociaux», souligne-t-il.

À son avis, les États-Unis sont déjà en train de créer un front contre la Chine, et il sera difficile pour le Canada de rester neutre dans ce conflit.

Du côté de l’opposition officielle, on demande à François Legault de s’expliquer rapidement «quant aux propos de son très proche collaborateur». «Le gouvernement vient-il de déclencher une guerre commerciale avec la Chine par la voix du scribe du premier ministre? Voilà une façon bien inusitée d’orchestrer nos relations économiques et diplomatiques», a indiqué la cheffe libérale Dominique Anglade.