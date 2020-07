Un projet de loi élargissant l'accès à la subvention salariale adopté aux Communes

Le projet de loi modifiant la subvention salariale et visant à fournir des prestations uniques de 600 $ aux personnes vivant avec un handicap a été adopté à la Chambre des communes, mardi après-midi.

La pièce législative, C-20, viendra prolonger la durée du programme de subvention salariale jusqu’en novembre et changer ses critères d’admissibilité dans le but de la rendre accessible à plus d’employeurs.

Initialement, ce programme déployé au milieu de la crise de la COVID-19 visait à couvrir 75 % du salaire d’employés travaillant pour des entreprises durement touchées par la pandémie, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine.

Pour s’en prévaloir, les employeurs devaient démontrer qu'ils avaient perdu au moins 30 % de leurs revenus, mais les changements prévus font en sorte que les entreprises ayant subi une baisse moindre pourront aussi avoir droit à cette aide fédérale.

La teneur de la subvention variera en fonction de la lourdeur des pertes financières et diminuera au fil de temps.

Une première prolongation du programme, qui devait, à l’origine, venir à échéance le mois dernier, est prévue jusqu’en novembre dans un premier temps. La pièce législative donne aussi la possibilité aux libéraux de Justin Trudeau d’ensuite procéder par voie réglementaire pour porter la date de fin en décembre.

Le projet de loi C-20 permettra aussi d’enfin livrer l’aide promise aux personnes handicapées. Les libéraux avaient tenté d’inclure les versements uniques de 600 $ dans un précédent projet de loi qui n’avait pas reçu l’assentiment de l’opposition, en juin.

Ottawa souhaite que cela permette à ces Canadiens de couvrir des dépenses supplémentaires occasionnées par la pandémie.

On ne savait pas, mardi après-midi, à quel moment le Sénat serait convoqué pour adopter C-20 à son tour. Rappelons que le projet de loi a été déposé en Chambre lundi et qu’une entente entre les libéraux et les partis d’opposition a permis son étude accélérée.