Véritable plaidoyer pour le port du masque de l'actrice Anna Camp

L’actrice américaine Anna Camp a publié un véritable plaidoyer sur le port du masque sur ses réseaux sociaux ce mardi, révélant du même coup qu’elle avait contracté la COVID-19.

«Allo les amis. Je me sens la responsabilité de vous dire que j’ai attrapé la COVID-19. J’ai reçu un test négatif depuis, mais j’ai été très malade pendant plus de trois semaines et j’ai encore des maux persistants», a-t-elle écrit en légende d’une photo publiée sur Instagram.

«Je me sentais en sécurité. Je portais un masque. Je me lavais les mains avec du gel hydroalcoolique. Une fois, alors que le monde se déconfinait, j’ai décidé de ne pas porter mon masque en public. Une. Seule. Fois. Et j’ai attrapé le coronavirus.»

Celle que l’on a notamment pu voir dans la série «True Blood» ou dans la trilogie «La Note Parfaite» précise par la suite que la COVID-19 n’est «absolument pas» la même chose qu’une grippe.

«J’ai eu la grippe et ce n’est absolument pas la même chose (...) Perdre complètement le gout et l’odorat sans savoir si ou quand cela reviendra est très perturbant. Aujourd’hui encore je n’ai retrouvé que 30% de mon odorat. Mes autres symptômes persistants vont des vertiges aux nausées en passant par des pics de fièvre», détaille-t-elle.

Elle demande en suite à ses fans de porter le masque pour «sauver des vies».

«Je suis chanceuse, car je ne suis pas morte. Mais certaines personnes le sont. S’il vous plait, portez vos masques. Cela (attraper la COVID-19, NDLR) peut arriver n’importe quand. Et cela peut arriver à n’importe qui. Même à des moments où vous vous sentez en sécurité. Nous pouvons tous faire une différence. Porter un masque sauve des vies.»