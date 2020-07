Activement recherché pour une violente agression sexuelle

La police de Gatineau tente de retrouver l’auteur d’une violente agression sexuelle qui s’est produite au début du mois près du pont Alexandra, dans le secteur de Hull.

L’agression est survenue en pleine nuit, vers 4h30, le 6 juillet, alors que la victime se promenait seule. Elle a été trainée dans un buisson avant d’être agressée physiquement et sexuellement, selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Dès le lendemain, le SPVG diffusait une description du suspect. Toutefois, de nouveaux éléments recueillis au cours de l’enquête font en sorte que le corps policier a partagé des détails supplémentaires, mercredi, invitant le grand public à l’aider à l’épingler.

Ainsi, le suspect est un homme mulâtre âgé de 25 à 30 ans. Il est mince, mesure environ 5 pieds 8 pouces (1,73 mètre) et pèse environ 160 livres (72 kilos). Il a les cheveux noirs et porte une coupe de style afro. «Ses cheveux ne sont pas nécessairement frisés, mais seraient de la même longueur partout sur sa tête (de deux à trois pouces de long)», a précisé le SPVG, en ajoutant que le suspect parle français et anglais.

Lors des événements, l’homme recherché, qui pourrait être de Gatineau ou d’Ottawa, portait un chandail et des pantalons foncés. Il transportait une bouteille d'eau jetable et une petite boîte de Timbits.

«La victime ne connaissait pas son agresseur. Elle aurait été choisie au hasard», selon le SPVG.

Toute personne détenant de l'information sur un individu correspondant à cette description est invitée à communiquer avec le SPVG en composant 819 243-INFO (4636), option 5.

Les personnes qui étaient présentes dans le quadrilatère suivant, entre 2 h et 5 h, le 6 juillet dernier, peuvent communiquer avec les enquêteurs au 819 243-INFO (4636) option 5:

- La rue Laurier, entre l'intersection du boulevard Sacré-Cœur et du pont du Portage;

- Toutes les pistes cyclables qui entourent le Musée canadien de l'histoire et celles sous le pont Alexandra;

- Le boulevard Maisonneuve, entre les intersections de la rue Laurier et du boulevard Sacré-Cœur et les environs.